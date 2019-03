Salto con gli sci oggi, Mondiali 2019 (2 marzo): orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara

Dopo sette giornate di gare entusiasmanti volge quest’oggi al termine il Campionato del Mondo 2019 di salto con gli sci a Seefeld, in Austria. L’ultima competizione della manifestazione assegnerà il titolo iridato nella gara a squadre mista dal trampolino normale HS109 di Seefeld, sede della seconda settimana di gare.

La gara odierna ha una favorita principale della vigilia, la Germania, che può contare su un quartetto molto competitivo in entrambi i settori (maschile e femminile) formato da Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Karl Geiger e Markus Eisenbichler. Da non sottovalutare in ottica successo finale anche l‘Austria di Eva Pinkelnig, Daniela Iraschko-Stolz, Philipp Aschenwald e Stefan Kraft, mentre la lotta per il podio è aperta a diverse pretendenti tra cui Norvegia, Giappone, Slovenia e Russia. L’Italia è iscritta alla gara con il quartetto composto da Lara Malsiner, Elena Runggaldier, Alex Insam e Sebastian Colloredo, con l’obiettivo concreto di accedere alla seconda serie e di conseguenza chiudere tra le prime otto nazioni al mondo.

Il Team Event misto di Seefeld, ultima gara della kermesse iridata, comincerà alle ore 16.00 con il primo round e verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma dell’evento e l’elenco completo degli azzurri impegnati nell’ultima giornata dei Mondiali 2019 di salto con gli sci.

SABATO 2 MARZO

ore 16.00 Gara a squadre mista – Alex Insam, Sebastian Colloredo, Elena Runggaldier, Lara Malsiner

Foto: Marcin Kazdiolka / Shutterstock