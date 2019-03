Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: a Kranjska Gora si ripropone il duello Hirscher-Kristoffersen

Dopo un fine settimana dedicato completamente alla velocità a Kvitfjell, nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino tornano protagoniste le discipline tecniche e lo fanno in quel di Kranjska Gora, dove in programma ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica).

Sarà l’ennesima occasione per il duello infinito tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese si è preso la vittoria nel gigante mondiale di Are e in quello di Bansko, mentre l’austriaco ha risposto con il titolo iridato in slalom. Sono ovviamente loro i due grandi favoriti sulla storica pista slovena ed inoltre la due giorni di Kranjska Gora può diventare molto speciale per Hirscher, che ha l’occasione di vincere matematicamente la sua ottava Coppa del Mondo consecutiva, entrando così ancora di più nella leggenda di questo sport.

L’ultimo vero rivale, che tiene i giochi ancora aperti è il francese Alexis Pinturault, anche se il suo distacco in classifica è veramente enorme e solo la matematica gli dà ancora qualche minima speranza (1408 punti contro 918). Il transalpino poi ricoprirà anche il ruolo del terzo incomodo nella sfida diretta tra i due grandi rivali sopra citati. Pinturault è apparso in ottima forma e vuole chiudere la stagione al meglio. Hirscher, Kristoffersen, Pinturault sono i tre super favoriti, soprattutto in gigante, mentre in slalom ci possono essere altri atleti in lotta per il podio, come il francese Clement Noel, gli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule e l’austriaco Michael Matt.

In casa Italia l’obiettivo è quello di conquistare un posto in top ten. Non ci sarà Riccardo Tonetti, che ha finito la stagione dopo che si è procurato una ferita lacero-contusa alla mano destra con lesioni tendinee e vascolo nervose. In gigante la squadra azzurra è reduce da una stagione molto deludente, ma anche gli slalomisti hanno faticato molto. A Kranjska Gora tra i rapid gates Stefano Gross è sicuramente il principale indiziato per chiudere tra i primi dieci. Fari puntati anche su Alex Vinatzer, reduce dalla medaglia d’oro ai Mondiali Juniores in Val di Fassa.

Foto: Pier Colombo