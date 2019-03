Scherma, Coppa del Mondo 2019: il Dream Team torna a vincere. Le azzurre battono la Russia all’ultima stoccata

La stoccata di Camilla Mancini regala la vittoria all’Italia nella prova a squadre di fioretto femminile a Il Cairo. Il quartetto azzurro, composto dalla romana e da Alice Volpi, Martina Batini ed Elisa Di Francisca, ha sconfitto per 38-37 la Russia nel minuto supplementare. Si tratta del primo successo stagionale per il Dream Team che torna sul gradino più alto del podio dopo tre terzi posti consecutivi.

Una finale bellissima e molto combattuta che ha visto salire in pedana nell’ultimo assalto proprio Mancini contro la fortissima Inna Deriglazova. La romana si è portata avanti sul 37-36 a venti secondi dal termine, ma ha poi subito la stoccata del pareggio a pochi secondi dalla fine. Nel minuto supplementare Deriglazova aveva il vantaggio della priorità, cosa che ha obbligato Camilla ad attaccare e a mettere la stoccata della vittoria.

Questa non è l’unica vittoria all’ultima stoccata per l’Italia, visto che le azzurre aveva sconfitto 44-43 gli Stati Uniti in semifinale con la stoccata vincente di Alice Volpi su Lee Kiefer. Le americane sono poi state sconfitte nella finalina per il terzo posto dalla Francia per 45-39. Il cammino delle azzurre era cominciato agli ottavi con la comoda vittoria sulla Spagna per 45-21, mentre nei quarti era arrivato il successo sul Giappone per 45-24.

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma