Scardina-Kekalainen boxe, International IBF supermedi 2019: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della boxe quello in programma venerdì 8 marzo presso il Superstudio Più di Milano in via Tortona 27, in una location che ha più volte ospitato eventi legati al mondo della moda. Tra gli eventi più attesi della serata (nata dalla joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN) c’è sicuramente la sfida tra il milanese Daniele Scardina e il finlandese Henri Kekalainen, con in palio il titolo internazionale dei pesi supermedi IBF.

Il pugile italiano si presenta all’incontro da imbattuto, con uno score di 15-0 e 14 successi per ko, e vuole conquistare la corona nella propria città natale. Lo sfidante ha invece totalizzato 11 vittorie (di cui 5 per ko) e 5 sconfitte nei match precedenti e proverà a dare battaglia. Lo spettacolo non mancherà di certo e il pubblico milanese potrà godere da vicino uno show di livello mondiale. La manifestazione avrà inizio alle ore 18.00 e sarà trasmessa integralmente in diretta streaming su DAZN. Gli eventi più attesi andranno in scena a partire dalle ore 21.00 e il match tra Scardina e Kekalainen chiuderà la serata alle ore 22.30. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 8 MARZO

ore 22.30 Daniele Scardina vs Henri Kekalainen

diretta streaming su DAZN

