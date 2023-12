Boxe, Daniele Scardina lascia l’ospedale dopo 10 mesi: “Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice”

Daniele Scardina ha annunciato che sta per tornare a casa, dopo aver trascorso in ospedale gli ultimi nove mesi. Il pugile è infatti ricoverato dallo scorso 28 febbraio, in seguito a un malore accusato in allenamento ed essere stato anche in coma. Il ribattezzato King Toretto ha dato la lieta notizia attraverso un post pubblicato sui propri profili social.

“Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno. Questo è il mio motto. Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi“.

Il 31enne milanese, che aveva rotto il silenzio lo scorso settembre, ha poi concluso: “Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere“. Il peso supermedio ha disputato l’ultimo incontro il 13 maggio 2022, perdendo per ko tecnico contro Giovanni De Carolis (fu la sua unica sconfitta in carriera dopo venti vittorie in altrettanti match, ai tempi era il detentore della cintura intercontinentale WBO).

Foto: Photo LiveMedia/Antonino Caldarella