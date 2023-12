Boxe, Daniele Scardina torna a casa dopo 10 mesi. Foto a tavola con il sorriso

Daniele Scardina è tornato a casa dopo aver trascorso tra ospedale e centro riabilitativo gli ultimi dieci mesi. Il pugile era infatti ricoverato dallo scorso 28 febbraio, in seguito a un malore accusato in allenamento ed essere stato anche in coma. Il ribattezzato King Toretto ha dato la lieta notizia con un post pubblicato sui propri profili social, dopo che poche settimane fa aveva comunicato l’ormai imminente dimissione.

Il 31enne milanese ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente a tavola davanti a una bistecca, accompagnata da un semplice messaggio: “Grazie a Dio a casa“. Daniele Scardina ha così riabbracciato gli affetti più cari nella sua casa di Rozzano e può guardare al futuro con ottimismo. Il peso supermedio ha disputato l’ultimo incontro il 13 maggio 2022, perdendo per ko tecnico contro Giovanni De Carolis (fu la sua unica sconfitta in carriera dopo venti vittorie in altrettanti match, ai tempi era il detentore della cintura intercontinentale WBO).

Lo scorso 6 dicembre aveva scritto: “Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno. Questo è il mio motto. Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi“.

Foto: Photo LiveMedia/Antonino Caldarella

