Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2019: Stefan Kraft domina e centra il quarto successo stagionale, sul podio Johansson e Kobayashi

Stefan Kraft regala spettacolo e conquista un meritatissimo successo sul trampolino HS140 di Lillehammer (Norvegia) in occasione della quartultima tappa della stagione di Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci. La gara odierna, valevole anche per la classifica generale del Raw Air Tournament, è stata dominata in lungo e in largo dal fuoriclasse austriaco che si è dimostrato superiore alla concorrenza in entrambe le serie rifilando ben 12.4 punti al più diretto inseguitore Robert Johansson. Per l’austriaco si tratta della sedicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la quarta di una stagione in cui ha centrato 11 podi complessivi.

Kraft ha chiuso la prima metà di gara in testa con un ottimo salto da 139 metri e 148.1 punti per poi superarsi nella seconda serie con una prova semplicemente perfetta da 141 metri, 137.6 punti (score parzialmente penalizzato dalla compensazione legata al forte vento frontale) coronata da un atterraggio esemplare valutato mediamente 19.5 dalla giuria. Alle sue spalle si è inserito il padrone di casa norvegese Robert Johansson, vincitore dell’ultima competizione disputata ad Oslo e leader della classifica generale di Raw Air, il quale ha portato a casa un pregevole secondo posto con due salti di altissimo livello per un totale di 273.3 punti. Il 28enne di Lillehammer ha comunque limitato i danni rispetto a Kraft ed ha difeso la leadership nella graduatoria complessiva del Raw Air Tournament, che si chiuderà domenica a Vikersund.

Il podio odierno è stato completato dal nipponico Ryoyu Kobayashi, dominatore assoluto della stagione con il Grande Slam alla Tournée ed una sfera di cristallo conquistata aritmeticamente con cinque gare d’anticipo ad Oslo. Il 22enne di Hachimantai, giunto a quota 19 piazzamenti sul podio in stagione (con 12 vittorie), non ha convinto nella prima manche con un sesto posto abbastanza deludente ma si è successivamente riscattato con una prova di assoluto livello da 137 metri e 130.7 punti che gli ha permesso di rimontare fino alla terza piazza con 261.7 punti. Quarta piazza beffarda per il polacco Kamil Stoch, secondo in Coppa del Mondo, il quale non è riuscito a rimediare completamente ad un primo salto sfortunato (con condizioni meteo complesse da gestire nel finale) rimanendo ai piedi del podio per appena 1.5 punti. Da segnalare anche la strepitosa rimonta del norvegese Johann Andre Forfang, quinto con 254.1 punti dopo aver guadagnato ben nove posizioni rispetto alla prima manche.

Credit: Marcin Kazdiolka / Shutterstock