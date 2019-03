Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2019: nelle qualificazioni femminili vola Maren Lundby, 18° e 27° posto per Runggaldier e Malsiner

Qualificazioni serali disturbate da un forte vento, quelle della gara di Coppa del Mondo di Lillehammer che vale anche come prima parte del secondo atto femminile del Raw Air Tournament. A Maren Lundby, però, questo semplicemente non interessa: tra spostamenti di stanga e interruzioni, lei trova una prestazione maestosa e, con 141.5 metri saltati, chiude a quota 152.8 la serata, per la gioia del pubblico del suo Paese.

Secondo posto in coabitazione per la tedesca Katharina Althaus e per la slovena Nika Kriznar, entrambe con identica misura (131 metri) e medesimi punti (138.8). Precedono l’austriaca Eva Pinkelnig (Austria, 132.5 metri e 138.5 punti) e la russa Alexandra Kustova (135.5 metri con 136.7 punti.

In top ten entrano anche l’austriaca Chiara Hoelzl (130.5 metri per 133.4 punti), la non scontata slovena Jerneja Brecl (128.5 metri e punteggio di 130.1), la giapponese Sara Takanashi (124.5 metri con 129.9 punti), la tedesca Juliane Seyfarth (salto da 124 metri e punteggio di 126.7) ed infine l’altra austriaca Daniela Iraschko-Stolz (124.5 metri la sua misura, 126.4 il suo punteggio).

In chiaroscuro le due italiane: Elena Runggaldier arriva fino a 120 metri e si vede accordati 114.3 punti, che le valgono il 18° posto, mentre finisce al 27° Lara Malsiner, a 118.5 metri e 103.3 punti nelle già citate condizioni non semplici.

Nella classifica generale del Raw Air Tournament, giunto a metà e che conteggia anche i salti di qualificazione, Lundby è al comando con 473.3 punti davanti ad Althaus (458.8) e Iraschko-Stolz (447.4).

federico.rossini@oasport.it

Foto: Danny Iacob / Shutterstock