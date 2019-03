Rugby, Top12 2019: vittorie con bonus per Fiamme Oro, Rovigo e Petrarca, domani attese le risposte di Valorugby e Calvisano

Giornata di riposo per il Sei Nazioni, torna ad essere spalmato su due giornate il Top 12 di rugby: negli anticipi odierni della 16ma giornata nette vittorie e bonus offensivo incamerato per le Fiamme Oro (43-41 al Valsugana e bonus offensivo anche per gli ospiti), per il Rovigo (23-42 in casa de I Medicei) e per il Petrarca (26-7 al San Donà). In classifica Rovigo tiene il +4 sul Petrarca e scappa dalla compagnia del Calvisano, che domani affronterà la Lazio e dovrà vincere con bonus per non perdere terreno. Chiamata a rispondere ai cremisi il Valorugby Emilia, che domani se la vedrà col Viadana. Chiuderà il programma la sfida tra Mogliano e Verona.

Di seguito programma, risultati e classifica:

TOP12 – XVI giornata – 02.03.19

Fiamme Oro Rugby v Valsugana Rugby Padova 43-31 (5-1)

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo 23-42 (0-5)

Argos Petrarca Rugby v Lafert San Donà 26-7 (5-0)

Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927 domani ore 14.30

Mogliano Rugby 1969 v Verona Rugby domani ore 15.00

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 domani ore 15.00

Classifica

Femi-CZ Rovigo 63

Argos Petrarca Padova 59

Kawasaki Robot Calvisano* 58

Valorugby Emilia* 53

Fiamme Oro Rugby 47

Toscana Aeroporti I Medicei 39

Rugby Viadana* 29

Lafert San Donà 29

Mogliano Rugby 1969* 27

Verona Rugby* 22

Valsugana Rugby Padova 19

Lazio Rugby 1927* (-4) 12

Foto: Luigi Mariani LPS