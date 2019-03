VIDEO Empoli-Parma 3-3, Highlights, gol e sintesi della partita. Pari allo scadere di Silvestre

Pari pirotecnico tra Empoli e Parma nell’anticipo del sabato delle 15.00 della 26ma giornata della Serie A di calcio: in Toscana termina 3-3. Emiliani per tre volte in vantaggio e per tre volte riacciuffati: nel primo tempo in gol Gervinho al 13′, pari di Dell’Orco al 19′, al 45′ nuovo vantaggio ospite con Rigoni, nella ripresa impatta Caputo dal dischetto al 59′, nuovo vantaggio del Parma con Bruno Alves al minuto 85, pareggia ancora al 90′ Silvestre.

GLI HIGHLIGHTS DI EMPOLI-PARMA 3-3

IL VANTAGGIO DI GERVINHO

IL PAREGGIO DI DELL’ORCO

IL NUOVO VANTAGGIO DI RIGONI

IL SECONDO PAREGGIO DI CAPUTO (RIGORE)

IL GOL DI BRUNO ALVES

IL DEFINITIVO PARI DI SILVESTRE

Foto: Fabrizio Bertani Shutterstock.com