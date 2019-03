Rugby, Guinness Pro 14 2019: Benetton Treviso non si ferma più. Battuto anche Edimburgo

Il Benetton Treviso non si ferma più: nella propria tana, in quel di Monigo, continua a mietere vittime nel Pro 14 di rugby. La franchigia trevigiana continua a cullare il sogno del passaggio alla fase ad eliminazione diretta: oggi arriva l’ennesimo successo, in una partita soffertissima. La banda tricolore si impone per 18-10 sugli scozzesi di Edimburgo. Dopo un primo tempo che vede solo due calci piazzati realizzati, il match si sblocca nella ripresa, con le mete di Cannone e Rizzi a decidere.

Benetton Treviso – Edimburgo 18-10

Benetton: 15 Luca Sperandio, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Marco Zanon, 12 Alberto Sgarbi (c), 11 Monty Ioane, 10 Ian McKinley, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Toa Halafihi, 7 Giovanni Pettinelli, 6 Marco Lazzaroni, 5 Niccolò Cannone, 4 Irné Herbst, 3 Marco Riccioni, 2 Tomas Baravalle, 1 Nicola Quaglio

A disposizione:16 Hame Faiva, 17 Derrick Appiah, 18 Tiziano Pasquali, 19 Robert Barbieri, 20 Marco Barbini, 21 Giorgio Bronzini, 22 Antonio Rizzi, 23 Tommaso Benvenuti

Marcatori Benetton

Mete: Cannone (46), Rizzi (68)

Trasformazioni: Rizzi (68)

Calci di punizione: McKinley (32), Rizzi (80)

Edinburgh: 15 Tom Brown, 14 Damien Hoyland, 13 James Johnstone, 12 Chris Dean, 11 Jack Blain, 10 Jaco van der Walt, 9 Henry Pyrgos (c), 8 Ally Miller, 7 Hamish Watson, 6 Luke Crosbie, 5 Callum Hunter-Hill, 4 Fraser McKenzie, 3 WP Nel, 2 David Cherry, 1 Pierre Schoeman

A disposizione:16 Ross Ford, 17 Rory Sutherland, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Ben Toolis, 20 Senitiki Nayalo, 21 Nathan Fowles, 22 Simon Hickey, 23 Mark Bennett

Marcatori Edinburgh

Mete: Johnstone (54)

Trasformazioni: van der Walt (54)

Calci di punizione: van der Walt (2)

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni