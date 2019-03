Rugby, Sei Nazioni 2019: Inghilterra-Italia 57-14, le pagelle degli azzurri. Morisi tra i migliore, si salva capitan Parisse

Un epilogo piuttosto scontato: l’Inghilterra di rabbia e di classe torna in corsa per la vittoria del torneo. Nel quarto turno del Sei Nazioni 2019 di rugby i padroni di casa si impongono nettamente in quel di Twickenham: battuta per 57-14 l’Italia di Conor O’Shea che difficilmente è riuscita ad opporre resistenza. Andiamo a rivivere il match con le pagelle degli azzurri.

Jayden Hayward, voto 5: l’estremo azzurro si accende qualche volta in zona offensiva, ma è davvero in difficoltà sotto gli attacchi del XV della Rosa.

Edoardo Padovani, voto 5: in formissima fino ad oggi nel torneo, non riesce a trovare la quarta meta consecutiva. Tantissima sofferenza in fase difensiva.

Michele Campagnaro, voto 5: parte male, conclude peggio con l’infortunio, fondamentale che recuperi per l’ultima partita del torneo.

Luca Morisi, voto 7: terza meta consecutiva in uno dei templi del rugby mondiale. Gran partita in generale per il centro tricolore.

Angelo Esposito, voto 5: tantissima fatica per l’ala azzurra che deve subire le galoppate dei cavalli britannici da ogni lato.

Tommaso Allan, voto 6,5: la sua prima meta odierna è un capolavoro, si accende ad intermittenza. Positivo con un 100% sui piazzati.

Tito Tebaldi, voto 4,5: il mediano di mischia azzurro oggi soffre davvero tantissimo la pressione dei britannici, va in crisi in modo particolare al piede.

Sergio Parisse, voto 6,5: il capitano di mille battaglie neanche oggi si arrende e, al rientro in campo dopo una giornata di stop, prova a dare tutto il suo apporto con classe ed esperienza.

Braam Steyn, voto 6: senza infamia e senza lode, match sufficiente.

Sebastian Negri, voto 6: molto bene nel primo tempo, in calo nella ripresa. Comunque dà tutto fino alla fine.

Dean Budd, voto 4,5: troppe difficoltà per il capitano di Treviso, in crisi praticamente su ogni fondamentale.

Federico Ruzza, voto 6,5: altro match da titolare e altra eccellente performance, il seconda linea della Benetton Treviso è davvero un gran ball carrier.

Simone Ferrari, voto 5: come tutto il pacchetto di mischia è davvero in gran difficoltà.

Luca Bigi, voto 5: esordio da titolare al posto di Ghiraldini, manca l’esperienza del tallonatore vice capitano azzurro.

Andrea Lovotti, voto 5: in crisi il pilone azzurro sin da inizio match. Il pesante pacchetto inglese si è fatto sentire.

All. Conor O’Shea, voto 5: questa volta niente Fox, niente sorprese per l’Inghilterra. L’Italia fa poco o nulla per restare in partita. Sconfitta e passivo meritati.

