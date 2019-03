Sei Nazioni 2019, Conor O’Shea: “Sono comunque orgoglioso di questo gruppo”; Sergio Parisse: “Ci hanno massacrato”

Niente da fare per l’Italia del rugby, travolta dall’Inghilterra nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019. La nostra selezione andava a caccia dell’impresa a Twickenham ma il risultato non ha sorriso ai nostri portacolori. Gli azzurri sono rimasti in partita per poco più di dieci minuti e poi sono crollati sotto i colpi dei padroni di casa, usciti vittoriosi 57-14. Gli uomini di Conor O’Shea sono quindi incappati nella quarta sconfitta consecutiva e ora il Cucchiaio di Legno è cosa ormai certa (il 14esimo della nostra storia). Il Bel Paese ora dovrà cercare di evitare quantomeno la cosiddetta “imbiancata” provando a vincere l’ultima partita, in programma settimana prossima contro la Francia per lasciare un segno positivo in una “valle di lacrime”.

“Abbiamo avuto alcune possibilità palla in mano, mentre in difesa abbiamo sbagliato troppi uno contro uno. Sono comunque orgoglioso di questo gruppo. Ora guardiamo contro la Francia e cercheremo di recuperare gli infortunati. È stato molto difficile alla fine, con Lovotti in terza linea e Palazzani all’ala (a causa degli infortuni, ndr). Loro avevano troppo potenza”, le parole del CT O’Shea.

“Tra sette giorni giochiamo con la Francia, ma ora pensiamo a questa partita che abbiamo perso pesantemente. Sicuramente l’Inghilterra ha diverse marce rispetto in più, nel primo tempo ci hanno quasi massacrato. In attacco qualcosa di buono abbiamo fatto, ma non è stato sufficiente. La Francia? Hanno qualità diverse, forse non hanno la stessa consistenza e la stessa intensità sugli ottanta minuti. Mi dispiace molto per i ragazzi usciti per infortunio dal campo, purtroppo è stata una giornata molto negativa da tutti i punti di vista. Cercheremo di recuperare tutti per la prossima settimana. Avevo una contrattura al bicipite femorale e non riuscivo a correre, rischiavo di farmi ancora più male”, le considerazioni di Sergio Parisse.

Foto: LPS