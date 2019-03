Volley, Superlega 2019. 24ma giornata: Perugia e Civitanova non perdono colpi: respinti gli assalti di Padova e Milano

Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano in campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della giornata.

A Perugia per due set va in scena il monologo della squadra di casa che, sospinta dalle solite bocche da fuoco Atanasijevic e Leon (rispettivamente 15 e 21 punti a fine partita) mette la museruola ad un’esuberante Kioene Padova che arrivava in terra umbra senza particolari patemi e con la sola velleità di creare qualche grattacapo alla capolista. Perugia gioca sui suoi livelli per i primi due parziali vincendo senza problemi 25-19 e 25-18 senza mai dare l’impressione di poter calare di intensità.

Il calo, invece, c’è eccome in avvio di terzo set, perchè Perugia non è una macchina perfetta e Padova non è la squadra dimessa vista nei primi due parziali. Torres prende per mano i suoi e li ha condotti fino al vantaggio di 18-13 ma a quel punto la partita cambia di nuovo: Atanasijevic in battuta guida la squadra di casa alla rimonta fino al 20-19, poi, dopo l’attacco di Torres del 21-20, inizia il “Wilfredo Leon show” con attacchi e soprattutto battute imprendibili. Il cubano/polacco, con le bordate dai nove metri, regala a Perugia il doppio vantaggio (23-21) e poi ci pensa Podrascanin a chiudere il match chiudendo una free ball per il 25-22 che manda in tripudio il PalaEvangelisti e fa salire un ulteriore gradino alla Sir Safety verso il piedistallo del primo posto nella regular season.

Al secondo posto, almeno fino a domani pomeriggio, c’è la Lube Civitanova che non aveva un compito facile tra le mura amiche contro la Revivre Axopower Milano, a caccia di punti pesanti nella volata per il quarto posto contro Modena che, a questo punto torna favorita per giocare in casa il quarto di finale dei play-off. Partenza positiva della squadra di casa che si aggiudica il primo set con il punteggio di 25-23 ma è puntuale la reazione dei milanesi che, guidati da un Maar (18 punti per lui, top scorer della squadra visto che Abdel Aziz si è fermato a quota 17) in serata di grazia, pareggiano il conto con il punteggio di 25-23.

Milano, sulle ali dell’entusiasmo, prende il largo anche nella parte centrale del terzo parziale (19-16) ma la premiata ditta Leal e Simon riportano il punteggio in parità sul 22 e Civitanova chiude ai vantaggi 27-25 un set che può valere tantissimo nell’economia del campionato dei marchigiani. Nel quarto set, infatti, dopo una prima fase di equilibrio, i milanesi mollano la presa, subiscono il break nella fase centrale (21-16) e si arrendono con il punteggio di 25-21 con Sokolov (17 punti per lui) in grande spolvero nel finale.

