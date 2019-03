Roma-Empoli 2-1, 27a giornata Serie A 2019: esordio vincente per Ranieri sulla panchina giallorossa, decide la rete di Schick

Successo di fondamentale importanza per la Roma nel posticipo della 27a giornata della Serie A 2018-2019. La formazione giallorossa si è imposta sull’Empoli con il risultato di 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy e di Schick, ma ha sofferto tantissimo nel finale rischiando anche la beffa del pareggio con una rete annullata alla squadra toscana grazie all’intervento della VAR. Esordio positivo dunque per Claudio Ranieri che conquista tre punti e rimane aggrappato alla lotta per il quarto posto, a tre punti di distacco dall’Inter. Non cambia invece la situazione della formazione di Beppe Iachini che conserva un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, in particolare sul Bologna.

Primo tempo scoppiettante all’Olimpico, con diverse occasioni da entrambe le parti. La Roma trova subito il vantaggio grazie ad una splendida rete di El Shaarawy (9′): l’azzurro si ritrova la palla tra i piedi sugli sviluppi di un calcio d’angolo e dal limite dell’area calcia a giro sul secondo palo beffando Dragowski. La reazione dell’Empoli è immediata, e propiziata da una buona dose di fortuna: in seguito ad un calcio di punizione infatti Juan Jesus devia goffamente nella propria porta rimettendo in equilibrio il risultato (12′). Sul fine della prima frazione però è Schick con un perfetto colpo di testa su traversone di Florenzi (33′) a riportare in vantaggio la formazione giallorossa. Nella ripresa il tono agonistico della sfida si alza a discapito del gioco: la Roma difende in maniera ordinata ma rimane in 10 al 80′ per l’espulsione di Florenzi (doppia ammonizione). L’Empoli ritrova energia e si getta in avanti alla ricerca del 2-2: a tempo quasi scaduto Krunic trova la rete del pareggio dal limite dell’area, ma l’arbitro Maresca annulla con l’ausilio del VAR per un tocco di mano di Oberlin ad inizio azione. L’Olimpico può tirare un sospiro di sollievo e lasciarsi andare ai festeggiamenti per la vittoria.

