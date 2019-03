Volley, Giba torna a giocare! Il mitico schiacciatore in campo a 42 anni, avventura in Inghilterra

Giba torna a giocare! L’immenso giocatore brasiliano, uno dei più forti pallavolisti della storia, indosserà la maglia della IBB Polonia London per disputare l’atto conclusivo del campionato inglese che andrà in scena il prossimo 14 aprile al Crystal Palace National Sports Center. Il 42enne, vincitore di tre Mondiali (2002, 2006, 2010) e di tre medaglie olimpiche (oro ad Atene 2004, argento a Pechino 2008 e Londra 2012), si era ufficialmente ritirato nell’agosto del 2014 (la sua ultima squadra fu l’Al-Nasr) ma ha deciso di rimettersi in gioco con l’obiettivo di promuovere ulteriormente il volley in Gran Bretagna visto che questo sport fatica a emergere oltre la Manica.

Lo schiacciatore, che in bacheca vanta anche due Coppe del Mondo e addirittura otto World League, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo ingaggio: “Londra ha un potenziale incredibile come città. Ho da tempo chiuso la mia carriera ma torno a giocare perché il nostro sport ha bisogno di personaggi che possano attrarre fan e sponsor”.

Fotto: pagina Facebook IBB Polonia London