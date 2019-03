Quarti di finale Champions League, quando si giocano andata e ritorno? Juventus qualificata: sorteggio e possibili avversarie

La Juventus è tra le otto grandi d’Europa, i Campioni d’Italia si sono qualificati ai quarti di finale della Champions League dopo aver compiuto un’impresa fenomenale contro l’Atletico Madrid: i bianconeri hanno completato la pazzesca remuntada, hanno vinto il match di ritorno per 3-0 dopo aver perso 2-0 nella capitale spagnola e possono continuare a sognare.

La Juventus tornerà in campo tra un mese: l’appuntamento è per il 9-10 aprile con l’incontro d’andata dei quarti di finale, il ritorno è in programma la settimana successiva (16-17 aprile). I bianconeri ora attendono di sapere quale sarà l’avversaria che si troveranno di fronte: c’è il rischio delle tre inglesi (Manchester City, Manchester United, Tottenham), attenzione all’Ajax che ha eliminato il Real Madrid, il Porto sarebbe gradito. Di seguito il calendario e il programma dei quarti di finale, le possibili avversarie della Juventus e la data del sorteggio.

CHAMPIONS LEAGUE, QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI FINALE? DATE E PROGRAMMA

I quarti di finale della Champions League si giocheranno in andata e ritorno, il fischio d’inizio è come sempre previsto per le ore 21.00

9-10 APRILE – Andata quarti di finale

16-17 APRILE – Ritorno quarti di finale

CHAMPIONS LEAGUE: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS AI QUARTI DI FINALE

Manchester City

Manchester United

Tottenham

Porto

Ajax

Barcellona/Lione (0-0 all’andata)

Bayern Monaco/Liverpool (0-0 all’andata)

CHAMPIONS LEAGUE, SORTEGGIO QUARTI DI FINALE: DATA E PROGRAMMA

VENERDÌ 15 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League

