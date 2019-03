Calcio, Champions League 2019: Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri: “Bisognava fare una grande prestazione”

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 22 Dicembre 2018 Torino, Italia Sport Calcio Juventus Fc vs As Roma - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - Allianz Stadium. Nella foto:Massimiliano Allegri (Juventus F.C.); Photo LaPresse - Fabio Ferrari December 22, 2018 Turin, Italy sport soccer Juventus Fc vs As Roma - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - Allianz Stadium. In the pic:Massimiliano Allegri (Juventus F.C.);

L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo.

Il tecnico della Juventus ha esordito così: “Stasera c’è stato tanto dei ragazzi che hanno interpretato al meglio la partita, giocando con velocità, tecnica e sfruttando l’ampiezza del campo. Era una cosa che avevo in testa anche all’andata, poi ci ho ripensato e abbiamo sfruttato meno l’ampiezza. Abbiamo fatto una gara lucida, di grande freddezza, era tanto che l’aspettavamo e c’era il rischio che facessimo una gara nevrotica. Ho detto ai ragazzi che avevamo 90 o 120 minuti, dovevamo giocare con pressione e velocità ma anche equilibrio, altrimenti avremmo rischiato grosso“.

Allegri spiega le chiavi tattiche del match: “Ho cercato di trovare le situazioni giuste per poter aprire il gioco, Spinazzola ha fatto una grande partita, come Bernardeschi, come tutti. Per noi era un passaggio importante, bisognava fare una grande prestazione. Anche all’andata avevamo costruito a tre con Bentancur da interno ma avevamo meno profondità, non ci erano riuscite bene le cose. Stasera per non giocare con i tre dietro, Emre Can doveva costruire dietro e giocare a metà campo, questa era l’unica variante. Poi abbiamo sfruttato bene Cancelo e Spinazzola sugli esterni. Bernardeschi ha fatto una bella partita, è un passo in avanti anche sul piano del gioco e della consapevolezza, ora vediamo chi ci tocca. O sbaglio prima o faccio giusto dopo, questa gara la dovevamo fare anche all’andata, poi ho scelto giocatori diversi e per caratteristiche è stato diverso“.

Foto: LaPresse