Pattinaggio artistico, Universiadi Invernali 2019: Matteo Rizzo super! L’azzurro secondo dopo lo short. Maxim Kovtun al comando

Parte benissimo il cammino di Matteo Rizzo alle Universiadi Invernali 2019, quest’anno in scena a Krasnoyarsk; per quanto concerne il pattinaggio artistico, le gare si stanno svolgendo presso la Platinum Arena di Krasnoyarsk.

Nel ghiaccio siberiano il talento allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter ha confezionato una performance priva di errori, classificandosi al secondo posto dopo lo short. Per la prima volta in stagione, Rizzo ha presentato e perfettamente completato nel corto il quadruplo toeloop come salto singolo, atterrando in modo egregio anche il triplo axel e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop.

Grazie all’eccellente programma il gioiellino azzurro ha scavalcato per la prima volta i 90 punti nel segmento, guadagnando 90.78, suddivisi in 50.18 nel tecnico (miglior riscontro della gara) e 40.60 nelle components. In prima posizione, staccato di appena un punto da Rizzo, si è piazzato il russo Maxim Kovtun, autore di una performance con cui ha raccolto 91.74 (49.14, 42.60). Due punti sotto l’azzurro si è attualmente classificato Andrei Lazukin con 88.63 (48.83, 39.80). Positiva la prestazione del secondo atleta italiano in gara, Mattia Della Torre, dodicesimo con 63.14 (32.09, 32.05).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Rank Name Ctry TD SS TLF PE CC INT FCTS TES Current score Qualified 1 Maxim KOVTUN RUS RUS 8.60 8.25 8.45 8.55 8.75 42.60 49.14 91.74 Q 2 Matteo RIZZO ITA ITA 8.15 7.80 8.25 8.10 8.30 40.60 50.18 90.78 Q 3 Andrei LAZUKIN RUS RUS 8.00 7.75 7.95 7.95 8.15 39.80 48.83 88.63 Q 4 Hiroaki SATO JPN JPN 7.70 7.35 7.70 7.75 7.75 38.25 46.67 84.92 Q 5 Morisi KVITELASHVILI GEO GEO 8.00 7.80 7.90 8.00 8.15 39.85 42.86 82.71 Q 6 Alexander SAMARIN RUS RUS -1.00 8.35 8.10 8.05 8.40 8.30 41.20 42.21 82.41 Q 7 Kazuki TOMONO JPN JPN 7.90 7.75 7.80 8.00 8.15 39.60 41.56 81.16 Q 8 Slavik HAYRAPETYAN ARM ARM 7.25 7.00 7.45 7.30 7.55 36.55 42.18 78.73 Q 9 Shu NAKAMURA JPN JPN 7.10 6.45 6.75 6.80 6.80 33.90 39.49 73.39 Q 10 Daniel Albert NAURITS EST EST 6.75 6.55 6.95 6.95 7.15 34.35 36.56 70.91 Q 11 Adrien TESSON FRA FRA -1.00 7.05 6.65 7.00 6.95 6.95 34.60 32.57 66.17 Q 12 Mattia DALLA TORRE ITA ITA -1.00 6.50 6.05 6.30 6.55 6.65 32.05 32.09 63.14 Q 13 June Hyoung LEE KOR KOR -1.00 6.70 6.55 6.50 6.80 6.95 33.5 28.18 60.68 Q 14 Roman GALAY FIN FIN 6.05 5.70 5.90 6.10 6.20 29.95 30.38 60.33 Q 15 Burak DEMIRBOGA TUR TUR 5.70 5.30 5.50 5.45 5.50 27.45 32.68 60.13 Q 16 Tim HUBER SUI SUI 5.55 5.15 5.40 5.50 5.50 27.10 28.28 55.38 Q 17 Artur PANIKHIN KAZ KAZ 5.85 5.65 5.45 5.70 5.80 28.45 26.37 54.82 Q 18 Gaizka MADEJON CAMBRA ESP ESP 6.05 5.70 6.00 5.90 6.10 29.75 25.07 54.82 Q 19 Runqi LIU CHN CHN 5.55 5.10 5.25 5.25 5.25 26.40 27.98 54.38 Q 20 Lap Kan YUEN HKG HKG 5.80 5.35 5.55 5.75 5.60 28.05 25.99 54.04 Q 21 Marco KLEPOCH SVK SVK 5.60 5.20 5.40 5.40 5.45 27.05 26.77 53.82 Q 22 Se Jong BYUN KOR KOR 6.10 5.65 5.60 6.05 6.00 29.40 21.49 50.89 Q 23 Yuheng LI CHN CHN -1.00 5.60 5.25 5.35 5.55 5.55 27.30 22.49 48.79 Q 24 Harry Hau Yin LEE HKG HKG 4.85 4.55 4.70 4.75 4.55 23.40 20.29 43.69 Q 25 Manuel DRECHSLER AUT AUT 4.35 4.00 4.10 4.30 4.25 21.00 17.00 38.00 26 Laerte Ruanh DE OLIVEIRA DE LIMA BRA BRA 2.00 1.75 2.05 2.50 2.40 10.70 1.71 12.41

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier