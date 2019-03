Biathlon, Mondiali Oestersund 2019: l’Italia sogna una medaglia nella staffetta mista. Norvegia e Francia una spanna sopra?

Domani, giovedì 7 marzo, alle ore 16.15 partiranno ufficialmente i Mondiali di biathlon nella località svedese di Oestersund: il primo titolo ad essere assegnato sarà quello della staffetta mista, e subito l’Italia si giocherà una speranza di medaglia. Rispetto alla formazione attesa c’è una novità per gli azzurri, non nei nomi quanto nell’ordine dei frazionisti.

Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. Nelle prime battute di gara confermate Lisa Vittozzi al lancio e Dorothea Wierer in seconda. Le prime due frazioni, riservate alle donne, saranno lunghe 6 km, mentre le ultime due, a carico degli uomini, saranno lunghe 7.5 km.

La Norvegia, qualora dovesse schierare Johannes Boe in ultima, diventerebbe irraggiungibile per tutti, dato che anche al femminile dovrebbe avere due interpreti molto solide. Dietro c’è la Francia, che dovrà tenere botta nella prima metà di gara per poi provare a giocarsi tutto magari in uno scontro diretto Boe-Fourcade.

La formazione transalpina comunque appare una spanna sopra le altre contendenti al podio, ovvero la nostra Italia, la squadra padrona di casa, ovvero la Svezia, e la Germania, che è notevolmente salita di tono nelle ultime uscite e deve essere inserita a pieno titolo nella lotta per il bronzo.

Foto: Federico Angiolini