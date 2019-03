Pattinaggio artistico, Mondiali Saitama 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

I Mondiali 2019 di pattinaggio artistico si disputeranno alla Super Arena di Saitama (Giappone) dal 20 al 23 marzo. La rassegna iridata torna in terra nipponica a cinque anni di distanza dall’ultima volta e si preannuncia una competizione particolarmente avvincente e appassionante con tante stelle pronte ad emozionare il pubblico che gremirà l’impianto. L’Italia dovrà fare a meno di Carolina Kostner ma potremo sognare in grande con alcuni alfieri di punta come le coppie Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlene Guignard-Marco Fabbri oltre a Matteo Rizzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Mondiali 2019 di pattinaggio artistico. La competizione sarà trasmessa in tv su RaiSport ed Eurosport, in streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Non va dimenticato il fuso orario: in Giappone sono avanti otto ore rispetto a noi, dunque molte gare saranno nel cuore della notte.

CALENDARIO MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO: DATE, PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 20 MARZO:

02.30 Coppie di artistico – Short program

07.05 Donne – Short program

GIOVEDÌ 21 MARZO:

02.30 Coppie di artistico – Free program

08.00 Uomini – Short program

VENERDÌ 22 MARZO:

04.00 Danza – Rhythm dance

09.30 Donne – Free program

SABATO 23 MARZO:

04.30 Danza – Free dance

09.30 Uomini – Free program

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Le gare dei Mondiali di pattinaggio artistico saranno trasmesse in tv su RaiSport ed Eurosport, il palinsesto dettagliato deve essere ancora comunicato.

Previsti gli streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo