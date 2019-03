Pattinaggio artistico, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri le punte della spedizione

Manca sempre meno all’appuntamento più atteso della stagione. Tra una settimana esatta infatti, sul ghiaccio della Super Arena di Saitama (Giappone) andranno in scena i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, competizione attesissima dal pubblico del Sol Levante che, data la grandissima richiesta, ha dovuto addirittura sorteggiare i biglietti prima della vendita effettiva.

La Nazionale azzurra si presenterà sul ghiaccio nipponico agguerrita più che mai, pronta a incantare e convincere gli appassionatissimi spettatori di tutto il mondo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e gli obiettivi dei nostri ragazzi.

INDIVIDUALE FEMMINILE

Marina Piredda: Il giusto coronamento per un’annata sportiva davvero importante. La giovanissima pattinatrice trentina, dopo aver vinto il titolo nazionale Junior, ha confezionato delle prove convincenti anche nella massima categoria. Per lei si tratta del debutto assoluto in una competizione ISU. L’obiettivo è, ovviamente, pattinare un short program competitivo per cercare di qualificarsi al programma libero.

Roberta Rodeghiero: Il ritorno della leonessa. Dopo un lunghissimo stop, Roberta è pronta nuovamente a ruggire e a riprendere l’ottima continuità realizzativa che ha caratterizzato le sue perfomance prima dell’infortunio. Tornata alle competizioni in punta di piedi, l’atleta dell’Aeronautica Militare ha migliorato sempre di più le prestazioni, fino a pattinare il secondo libero nella competitiva Cup Of Tyrol 2019.

INDIVIDUALE MASCHILE

Matteo Rizzo: Il gioiellino azzurro ritorna nuovamente in Giappone dopo la meravigliosa terza posizione guadagnata all’NHK Trophy di Osaka e, soprattutto, dopo il bronzo conquistato agli Europei di Minsk. Da Matteo, vera mina vagante della gara, possiamo aspettarci davvero di tutto, soprattutto dopo aver trionfato per dispersione alle Universiadi Invernali di Krasnoyarsk (Russia), dove ha presentato e ruotato perfettamente il quadruplo toeloop anche nel segmento di gara più breve superando quotatissimi avversari come Alexander Samarin e Maxim Kovtun.

COPPIE DI ARTISTICO

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini: Il primo mondiale per crescere. Per poter essere ancora più competitivi in una specialità complessa come quella delle coppie di artistico, è necessario fare tantissima gavetta. Rebecca e Filippo, aggiungendo l’esperienza del Mondiale al loro bagaglio, non potranno che beneficiare dell’importante rassegna per potersi presentare il prossimo anno ancora più rodati.

Nicole Della Monica-Matteo Guarise: Non importa il risultato finale, ciò che davvero dovranno cercare di fare Nicole e Matteo non sarà altro che cancellare dalla mente la clamorosa beffa dei Campionati Europei, dove hanno sfiorato in modo rocambolesco il podio per soli quindici centesimi. Rimanere in scia delle coppie più blasonate, come già sono brillantemente riusciti a fare nel corso della stagione, potrebbe essere il giusto modo per concludere un’annata sportiva comunque memorabile, in cui Nicole e Matteo hanno centrato per la prima volta in carriera la qualificazione alla Finale Grand Prix di Vancouver.

DANZA SUL GHIACCIO

Jasmine Tessari-Francesco Fioretti: È stata certamente una stagione molto importante quella di Jasmine e Francesco, diventati seconda coppia azzurra. In questi mesi i giovani atleti hanno ricevuto per la prima volta l’invito in una tappa di Grand Prix, quella di Helsinki, in cui hanno conquistato per la prima volta la top 15 guadagnando la quattordicesima posizione agli Europei di Minsk. Sul ghiaccio di Saitama i pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli e Stefano Caruso cercheranno di rientrare tra i primi 24 danzatori al mondo, traguardo di fondamentale importanza per i prossimi appuntamenti.

Charlène Guignard-Marco Fabbri: L’ultima gara di una stagione semplicemente stratosferica. Charlène e Marco, dopo aver conquistato la terza posizione alla Finale Grand Prix di Vancouver e il bronzo agli Europei di Minsk, si apprestano a concludere l’anno sportivo nel migliore dei modi. Puntare al podio, stavolta, sarà un’impresa abbastanza complessa, complice la partecipazione delle quotatissime coppie americane e canadesi. Tuttavia, i nostri i danzatori dei sogni non vorranno deludere i propri fan, cercando di sforare quota duecento punti, importante passo in avanti in ottica futura.

Foto: Valerio Origo