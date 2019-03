Parigi-Nizza 2019, la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nairo Quintana e Simon Yates

Prenderà il via domenica 10 marzo la Parigi-Nizza 2019, 77a edizione della storica corsa a tappe francese inserita nel calendario dell’UCI World Tour e primo vero appuntamento per diversi corridori di primo piano a livello internazionale. Le otto tappe in programma vedranno il gruppo impegnato su tracciati molto diversi e offriranno occasioni di successo sia agli specialisti degli arrivi in volata, sia agli scalatori veri e propri. Nella storia recente autentici fuoriclasse come Alberto Contador, Bradley Wiggins e Geraint Thomas sono riusciti a scrivere il loro nome nell’albo d’oro della corsa.

Tra coloro che prenderanno il via in questa edizione spiccano il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), trionfatore alla Vuelta lo scorso anno, e il colombiano Nairo Quintana (Movistar), già vincitore di una tappa al Colombia 2.1 in questo avvio di stagione. Presenti sicuramente anche lo spagnolo Marc Soler (Movistar), che proverà a difendere il successo conquistato nel 2018, il francese Romain Bardet (AG2R La Mondiale) e il promettente colombiano Egan Bernal (Team Sky). Riguardo agli italiani da seguire con attenzione Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) e Matteo Trentin (Mitchelton Scott), entrambi protagonisti di un convincente avvio di stagione e desiderosi di proseguire sulla buona strada.

STARTLIST PARIGI-NIZZA 2019

1. AG2R La Mondiale

.. BARDET Romain

.. CHEREL Mickaël

.. GALLOPIN Tony

.. DUVAL Julien

.. NAESEN Oliver

2. Lotto Soudal

.. DE GENDT Thomas

.. EWAN Caleb

.. MARCZYŃSKI Tomasz

.. DE BUYST Jasper

.. MONFORT Maxime

3. Astana Pro Team

.. SÁNCHEZ Luis León

.. IZAGIRRE Ion

.. IZAGIRRE Gorka

.. LÓPEZ Miguel Ángel

.. CORT Magnus

.. HOULE Hugo

4. BORA – hansgrohe

.. BENNETT Sam

.. GROßSCHARTNER Felix

.. KONRAD Patrick

.. PFINGSTEN Christoph

.. POLJAŃSKI Paweł

5. Team Jumbo-Visma

.. JANSEN Amund Grøndahl

.. EENKHOORN Pascal

.. BENNETT George

.. GROENEWEGEN Dylan

.. TEUNISSEN Mike

.. LINDEMAN Bert-Jan

6. Bahrain Merida

.. TEUNS Dylan

.. COLBRELLI Sonny

.. POZZOVIVO Domenico

7. CCC Team

.. VAN HOOYDONCK Nathan

.. BERNAS Paweł

.. PAUWELS Serge

.. DE MARCHI Alessandro

.. TEN DAM Laurens

8. Deceuninck – Quick Step

.. SÉNÉCHAL Florian

.. JUNGELS Bob

.. GILBERT Philippe

.. JAKOBSEN Fabio

9. Groupama – FDJ

.. DÉMARE Arnaud

.. LE GAC Olivier

.. MADOUAS Valentin

.. MOLARD Rudy

.. GUARNIERI Jacopo

10. Mitchelton-Scott

.. CHAVES Esteban

.. YATES Simon

.. TRENTIN Matteo

11. Movistar Team

.. SOLER Marc

.. QUINTANA Nairo

.. CARAPAZ Richard

.. ANACONA Winner

12. Team Dimension Data

.. BOASSON HAGEN Edvald

.. CAVENDISH Mark

.. VALGREN Michael

13. EF Education First

.. VAN GARDEREN Tejay

.. MARTÍNEZ Daniel Felipe

.. URÁN Rigoberto

14. Team Katusha – Alpecin

.. GONÇALVES José

.. ZAKARIN Ilnur

.. DEBUSSCHERE Jens

.. BOSWELL Ian

15. Team Sky

.. KWIATKOWSKI Michał

.. BERNAL Egan

.. HENAO Sebastián

.. DE LA CRUZ David

.. ROWE Luke

16. Team Sunweb

.. KELDERMAN Wilco

.. OOMEN Sam

.. VERVAEKE Louis

.. MATTHEWS Michael

17. Trek – Segafredo

.. PANTANO Jarlinson

.. PORTE Richie

.. DEGENKOLB John

.. BERNARD Julien

18. UAE-Team Emirates

.. KRISTOFF Alexander

.. HENAO Sergio

.. BYSTRØM Sven Erik

19. Team Arkéa Samsic

.. GREIPEL André

.. VACHON Florian

.. HARDY Romain

.. DELAPLACE Anthony

20. Cofidis, Solutions Crédits

.. LAPORTE Christophe

.. HANSEN Jesper

.. EDET Nicolas

21. Delko Marseille Provence

.. GROSU Eduard Michael

.. NAVARDAUSKAS Ramūnas

.. ŠIŠKEVIČIUS Evaldas

22. Direct Energie

.. CALMEJANE Lilian

.. TERPSTRA Niki

23. Vital Concept – B&B Hotels

.. GAUTIER Cyril

.. VICHOT Arthur

.. ROLLAND Pierre

.. COQUARD Bryan

roberto.pozzi@oasport.it