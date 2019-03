Beach volley, World Tour 2019. E’ ufficiale! l’Italia avrà due tornei 1 Stella del World Tour ad Alba Adriatica e Cervia

Alba Adriatica per le donne, Cervia per gli uomini. L’Italia torna con un doppio appuntamento (che si va ad unire a quello importantissimo di Roma ad inizio settembre con le finali del circuito) targato World Tour. Ad ufficializzare l’ingresso dei due tornei 1 Stella nel circuito mondiale è stata la federazione europea, che fa da riferimento organizzativo assieme alla Fivb di questa tipologia di eventi che, fino all’anno scorso, erano marchiati Satellite Cev.

Ad Alba Adriatica grande festa per gli organizzatori Asd King of the beach con Fulvio Taffoni, Asd Beach Sport con Christian Di Berardino responsabile beach volley e l’amministrazione comunale di Alba Adriatica con in primis il sindaco Antonietta Casciotti che ha sposato ed avallato il progetto internazionale. La località rivierasca abruzzese ospiterà il torneo riservato alle donne dal 12 al 14 luglio.

Soddisfazione anche per Beach Volley University e Power Beach che riporteranno il grande beach volley mondiale in terra di Romagna 26 anni dopo il World Tour di Cattolica del 1993. Ad ospitare il torneo 1 Stella maschile del World Tour sarà dal 25 al 28 luglio il Bagno Delfino di Pinarella di Cervia con la struttura che per anni ha ospitato il Mondiale di beach tennis.

La Cev ha comunicato l’inserimento nel calendario mondiale di altri due tornei: dal 16 al 19 maggio Aydin in Turchia ospiterà un torneo double gender 2 Stelle (quello che fino all’anno scorso era considerato un Master Cev) e Ios, in Grecia, nell’arcipelago delle Cicladi, ospiterà un torneo 1 Stella double gender dal 12 al 14 giugno.