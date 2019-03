Pallanuoto, Final Eight Europa Cup 2019: programma, orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti

Conclusa la prima fase si è composto ormai il tabellone della Final Eight dell’Europa Cup di pallanuoto, che si svolgerà a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile: i quarti di finale saranno, in ordine di tabellone, Ungheria-Montenegro, Spagna-Serbia, Italia-Russia e Croazia-Grecia.

Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 23 giugno: i serbi perciò sono già qualificati e quindi, qualora dovessero battere la Spagna, l’Italia otterrebbe la qualificazione con una vittoria sulla Russia. La vincitrice della World League si qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

FINA TV (a pagamento) trasmetterà in streaming tutta la Final Eight, ma la RAI potrebbe trasmettere in chiaro ed in streaming semifinali e finali. Di seguito il programma completo della manifestazione ed il tabellone con tutti gli accoppiamenti dai quarti di finale del venerdì fino alla finalissima della domenica.

Europa Cup pallanuoto

Final Six (5-7 aprile a Zagabria, orari da definire)

5 aprile – Quarti di finale

Quarto 1 Ungheria-Montenegro

Quarto 2 Spagna-Serbia

Quarto 3 Italia-Russia

Quarto 4 Croazia-Grecia

6 aprile – Semifinali

Semifinale 1 vinc. Ungheria-Montenegro – vinc. Spagna-Serbia

Semifinale 2 vinc. Italia-Russia – vinc. Croazia-Grecia

7 aprile – Finalissima e finale 3° posto

Finale terzo posto

Finalissima

