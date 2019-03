Pallanuoto femminile, Serie A1 2019: big match Catania-Padova, Roma e Rapallo alla finestra

Indubbiamente il big match della 14ma giornata della Serie A1 della pallanuoto femminile sarà la sfida che domani opporrà il Catania al Padova: in caso di vittoria delle etnee verranno respinti gli assalti al vertice di Rapallo e Roma e le patavine scivolerebbero a -8 dalla vetta, mentre in caso di successo delle venete potrebbe esserci il cambio della guardia in vetta alla graduatoria.

Sfide non impossibili per il Rapallo, impegnato a Verona, e per la Roma di scena a Milano: entrambe scenderanno in acqua prima del match di cartello e quindi Catania e Padova conosceranno già i risultati delle loro avversarie. In ottica salvezza diretta il Bogliasco deve vincere in casa del Torre del Grifo per provare a spedire a -12 a tre gare dalla conclusione l’F&D H2O, che giocherà in casa della Florentia.

Programma 14ma giornata – sabato 2 marzo 2019

13:45 C.S.S. VERONA – RAPALLO PALLANUOTO Verona – Piscina Monte Bianco

15:00 TORRE DEL GRIFO VILLAGE – BOGLIASCO BENE Catania – Piscina Comunale Nesima

15:00 KALLY N.C. MILANO – S.I.S. ROMA Milano – Piscina “R. Cozzi”

15:00 R.N. FLORENTIA – F&D H2O Firenze – Piscina “G. Nannini”

18:00 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD Catania – Piscina Comunale Nesima

Classifica dopo la tredicesima giornata

1 L’EKIPE ORIZZONTE 33

2 SIS ROMA 32

2 RAPALLO PALLANUOTO 31

4 PLEBISCITO PADOVA 28

5 RN FLORENTIA 17

6 KALLY NC MILANO 16

6 CSS VERONA 16

8 BOGLIASCO BENE 13

9 F&D H2O 4

10 ECOGRUPPO TORRE DEL GRIFO VILLAGE 0

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS