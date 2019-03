Hockey pista, Coppa Italia 2019: clamorosa sconfitta per Lodi, in semifinale con fatica Forte dei Marmi

E’ iniziata quest’oggi la Coppa Italia di hockey su pista 2019, che in quel di Trissino vedrà affrontarsi le otto migliori squadre del Bel Paese, in cerca di un trofeo molto prestigioso, che darà forti indicazioni anche per il futuro del campionato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di giornata.

Iniziamo dal match d’apertura, un derby molto emozionante tra Forte dei Marmi e Viareggio, dove non è certamente mancato lo spettacolo, con ben sette reti. A spuntarla sono stati i rossoblu, trascinati dalla tripletta di Marti Casas, ma soprattutto dal gol nel finale di Davide Motaran, che ha deciso il match sul 4-3.

Partita praticamente identica quella tra Carispezia Sarzana e Follonica, in cui i toscani sono usciti di scena, cedendo a 75 secondi dal termine alla rete di Danilo Rampulla, con i rigori che hanno invece determinato la vincitrice tra Valdagno e Lanaro Breganze, con il successo che è andato ai vicentini.

In tarda serata è arrivato il colpo di scena, ovvero il primo ko stagionale per la capolista Lodi, che si è arresa al cospetto del Trissino padrone di casa per 3-0. Da numero 1 del seeding i giallorossi abbandonano dunque i sogni di double, mentre i tifosi veneti ora puntano alla Coppa.

Foto: Marzia Cattini – FISR