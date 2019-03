Pallanuoto, Coppa Italia 2019: tutto facile per la Pro Recco, un’Ortigia combattiva si arrende per 13-7

Una performance più che positiva, con molto coraggio e forza di volontà. L’orgoglio però non basta contro una qualità davvero imbarazzante: la Pro Recco vola in finale nella Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto maschile in corso di svolgimento a Bari. Nella prima semifinale i campioni in carica si sono imposti per 13-7 contro i siciliani dell’Ortigia che hanno disputato una partita davvero eccellente, a tratti anche alla pari dei campioni d’Italia, che avevano però già archiviato la pratica a metà gara. Attesa per la seconda semifinale: ad affrontarsi BPM Sport Management e AN Brescia.

PRO RECCO-ORTIGIA 13-7 (2-1, 4-0, 3-3, 4-3)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 1, Renzuto 2, Bukic, Molina 2, Velotto 2, Aicardi 2, Echenique, Figari, F. Filipovic 3, A. Ivovic 1, Bodegas, Massaro. All. Rudic

Ortigia: Caruso, Cassia, Abela, Jelaca, Di Luciano 1, Farmer 2, Giacoppo 3, Español 1, Rotondo, Giribaldi, Susak, Napolitano, Pellegrino. All. Piccardo

Arbitri: Savarese e Centineo

Note: sup. num. Pro Recco 6/14, Ortigia 4/9. Usciti per limite di falli Abela (O) a 1’40 e Figari (R) a 2’02 del quarto tempo. Ammonito il tecnico Piccardo (O) nel terzo tempo. Di Fulvio (R) ha fallito un rigore, colpendo la parte alta della traversa, al 6′ del quarto tempo, sull’11-6.

Foto: LPS/Carlo Cappuccitti