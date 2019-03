NBA 2019, i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics, Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok, Raptors ko

Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta.

Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. Lou Williams, con 34 punti, fa la storia: raggiunge quota 11.148 e diventa il più prolifico realizzatore partendo dalla panchina. Ottimo protagonista è anche Danilo Gallinari, che chiude a quota 25 punti, mentre i Celtics non riescono a farsi bastare i 25 di Terry Rozier e i 22 di Jaylen Brown. Altra sfida interessante in chiave playoff a Ovest è quella tra Utah Jazz e Oklahoma City Thunder, con gli ospiti vincitori per 89-98 grazie al non certo insolito Russell Westbrook (23 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e a un Dennis Schroder che, con 24 punti, dimostra di voler tornare quello capace di far impazzire molte difese. Per i Jazz sono inutili i 25 di Donovan Mitchell.

Non si ferma la corsa degli Houston Rockets, al nono successo di fila e in piena lotta per le posizioni di testa della Western Conference: nel 118-106 conseguito contro gli Charlotte Hornets stavolta James Harden non recita troppo il ruolo del realizzatore, piazzando 28 punti e 10 assist, mentre dall’altra parte Kemba Walker ne mette a segno 40 con 10 rimbalzi, evidentemente non sufficienti per portare l’incontro dalla parte ospite. Il potenzialmente interessante match tra Brooklyn Nets e Detroit Pistons si risolve in una mattanza in favore dei padroni di casa, che dominano nei primi due quarti e vincono 103-75 con una prestazione di squadra che manda sette uomini in doppia cifra e Spencer Dinwiddie a quota 19.

Quel che suona a suo modo incredibile è il successo dei Cleveland Cavaliers, i penultimi della Eastern Conference, contro i secondi della stessa, i Toronto Raptors, per 126-101: le prestazioni di alto livello sono quelle di Collin Sexton (28 punti) e Kevin Love (16 e 18 rimbalzi), mentre in casa Raptors nessuno segue Kawhi Leonard (25). Successo, infine, per i Washington Wizards sui Sacramento Kings per 121-115 in una partita molto lottata: entrambe le formazioni chiudono con sette giocatori oltre i dieci punti e a spuntarla sono i 27 di Bradley Beal contro i 23 di De’Aaron Fox.

Questi i risultati della notte NBA:

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 126-101

Washington Wizards-Sacramento Kings 121-115

Brooklyn Nets-Detroit Pistons 103-75

Houston Rockets-Charlotte Hornets 118-106

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 89-98

Los Angeles Clippers-Boston Celtics 140-115

Foto: Matteo Marchi