Motomondiale, GP Qatar 2019: il calendario del fine settimana. Programma, orari e tv

L’inizio del Motomondiale 2019 è ormai alle porte, infatti a partire da venerdì 8 marzo si tornerà in pista per l’esordio stagionale a Losail, in Qatar, mentre domenica 10 marzo si disputerà la prima gara dell’anno per le classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Si preannuncia un primo weekend molto spettacolare ed intenso, con un tracciato che ha sempre regalato corse ricche di sorpassi e molto tirate fino agli ultimi giri anche nella classe regina.

Grande attesa per capire finalmente i reali valori in campo dopo i test pre-stagionali, in cui Ducati ha impressionato per costanza di rendimento specialmente con i piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. In casa Honda è difficile poter fare previsioni sulla reale competitività degli iberici Marc Marquez e Jorge Lorenzo in ottica gara, visto che non sono ancora al meglio dal punto di vista fisico dopo un inverno complicato a causa degli infortuni. La Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales si presenta ai nastri di partenza del mondiale con la consapevolezza di aver fatto dei progressi rispetto al 2018, probabilmente non ancora sufficienti per poter competere alla pari su ogni pista con Ducati e Honda.

L’intero weekend del Gran Premio del Qatar verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, mentre su TV8 andrà in onda la sintesi delle qualifiche e la replica delle gare in differita. Su OASport sarà possibile seguire i momenti clou del fine settimana con le ormai consuete DIRETTE LIVE testuali. Di seguito la programmazione completa del weekend del GP del Qatar 2019.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdì 8 marzo

ore 11.50-12.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 12.45-13.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 16.10-16.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 17.05-16.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 18.00-18.45, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Sabato 9 marzo

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 10 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 12.40-13.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 13.10-13.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 15.00, Moto3, Gara, diretta

ore 16.20, Moto2, Gara, diretta

ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD (programmazione soggetta a variazioni)

Sabato 17 marzo

ore 19.00, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 marzo

ore 18.00, Moto3, Gara, differita

ore 19.15, Moto2, Gara, differita

ore 21.15, MotoGP, Gara, differita

