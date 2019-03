Calcio femminile, Cyprus Cup 2019: l’avversaria dell’Italia in finale. Data, programma, orario e tv

L’Italia si è qualificata alla Finale della Cyprus Cup, torneo amichevole a inviti di calcio femminile che si sta disputando a Cipro. Le azzurre hanno staccato il pass per l’atto conclusivo dopo aver sconfitto la Thailandia per 4-1, le ragazze di Milena Bertolini hanno completato al meglio il girone eliminatorio (in precedenza erano arrivate le vittorie contro il Messico per 5-0 e contro l’Ungheria per 3-0) e ora potrà giocare l’atto conclusivo per la seconda volta consecutiva.

L’avversario della nostra Nazionale dovrebbe essere la Corea del Nord che oggi pomeriggio non dovrebbe avere particolari problemi a battere la Finlandia e ad accedere così al match che assegnerà il trofeo. Se le asiatiche non dovessero vincere allora potrebbero rientrare in gioco Austria e Belgio, l’ufficialità sul nome del nostro avversario arriverà nel tardo pomeriggio.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale della Cyprus Cup che vedrà protagonista l’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.figc.it.

FINALE CYPRUS CUP: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 6 MARZO:

17.00 Finale Cyprus Cup – Italia vs Avversaria da ufficializzare

FINALE CYPRUS CUP: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA STREAMING

La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.figc.it.

