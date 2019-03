MotoGP, Qualifiche GP Qatar 2019: programma, orari e tv. Come vederle in streaming, in diretta e differita

Dopo una prima giornata di assestamento, contraddistinta dalle consuete prime due sessioni di prove libere, si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il Gran Premio del Qatar 2019 del Motomondiale. Le tre classi, infatti, nella giornata odierna saranno in pista per le qualifiche che andranno a comporre le griglie di partenza delle tre gare di domani. A Losail, quindi, saranno i cronometri i grandi protagonisti della giornata odierna, con gli ultimi turni di prove libere che anticiperanno il clou della giornata.

Chi saranno i primi poleman della stagione con la nuova regola dei due turni per ogni categoria? Lo capiremo dalle ore 15.30 per quanto riguarda la Moto3, dalle ore 16.25 per la classe mediana, mentre la MotoGP deciderà la sua griglia dalle ore 18.00. Sarà grande spettacolo a Losail!

Di seguito la programmazione del sabato del GP del Qatar che vedrà la diretta televisiva esclusiva di Sky Sport (sui canali SkySport1 -201 e 382 del digitale terrestre e SkySport MotoGP – 208) e della differita di TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). In streaming su SkyGo su smartphone, pc e tablet. OA Sport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un istante del primo weekend del campionato!

PROGRAMMA GP QATAR MOTOMONDIALE 2019

Sabato 9 marzo

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Differita

Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP – TV8 ore 19.00

Repliche:

Qualifiche MotoGP – SkySport MotoGP: ore 21.45

Qualifiche Moto2 – SkySport MotoGP ore 23.00

Qualifiche Moto3 – SkySport MotoGP ore 00.45

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Maverick Vinales Hafiz Johari / Shutterstock.com