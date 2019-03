MotoGP, Mondiale 2019: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre

L’attesa è finalmente giunta al termine! Questo fine settimana, infatti, prenderà il via il Motomondiale 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Il primo di 19 appuntamenti che ci condurranno fino al Gran Premio di Valencia del 17 novembre per un campionato che si annuncia, come sempre, ricco di emozioni, variabili e colpi di scena.

Saranno 22 i partecipanti al via, con Valentino Rossi (che ha appena spento le 40 candeline) che sarà pronto per la sua stagione numero 24 della sua incredibile carriera, al fianco del lanciatissimo (dopo i test invernali) Maverick Vinales nel team Yamaha ufficiale. La scuderia di Iwata sarà al via anche con il team SIC Petronas con il nostro Franco Morbidelli e il francese Fabio Quartararo.

Nessuna novità per il campione del mondo Marc Marquez che rimane stabilmente in Honda, mentre al suo fianco non ci sarà più il fedele scudiero Dani Pedrosa, bensì il temibile Jorge Lorenzo che, dopo due anni, lascia la Ducati. La Honda presenterà anche il team LCR di Lucio Cecchinello con i confermati Cal Crutchlow e il nipponico Takaaki Nakagami.

Tanti cambiamenti, invece, in casa Ducati. Andrea Dovizioso sarà affiancato da Danilo Petrucci, che lascia il suo posto in Pramac a Francesco “Pecco” Bagnaia. Il campione del mondo della Moto2 farà il suo esordio nella classe regina con l’australiano Jack Miller. La scuderia di Borgo Panigale, infine, schiererà anche il team Reale Avintia con lo spagnolo Tito Rabat e il ceco Karel Abraham.

Passiamo alla Suzuki. Andrea Iannone se ne va e sbarca in Aprilia, lasciando campo aperto ad Alex Rins ed all’ex campione del mondo della Moto3, Joan Mir. Nella scuderia italiana, invece, Aleix Espargarò sarà il compagno del pilota di Vasto.

Chiudiamo con la KTM ed i suoi due team. Nel Red Bull KTM vedremo all’opera il francese Johann Zarco e lo spagnolo Pol Espargarò, mentre nel team KTM Tech3 saranno protagonisti il malese Hafiz Syahrin e il portoghese Miguel Oliveira, vice-campione in Moto2.

In totale in questo campionato 2019, dunque, vedremo 8 piloti spagnoli, 6 italiani, 2 francesi, un portoghese, un malese, un australiano, un giapponese, un ceco ed un britannico.

