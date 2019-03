MotoGP, Mondiale 2019 in tv: chi saranno i telecronisti e commentatori di Sky? Guido Meda deus ex machina, novità per Moto2 e Moto3

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza della stagione 2019 del Motomondiale. Piloti e team sono in direzione Losail per dare il via alla propria annata con il Gran Premio del Qatar che, con i suoi riflettori, sancisce il via ufficiale del campionato. Tutto è pronto per regalarci 19 grandi appuntamenti ricchi di spettacolo e colpi di scena. Ma chi sarà a raccontarci le gesta di Marc Marquez, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso?

Sky Sport (che detiene i diritti assoluti del Motomondiale), come sempre, ha allestito una squadra di primissimo piano. Al comando, ovviamente, Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e responsabile dei Canali Motori, che commenterà la classe regina assieme al fidato compagno Mauro Sanchini. Le novità, invece, arriveranno per quanto riguarda Moto2 e Moto3. Saluta l’accoppiata composta da Zoran Filicic e Roberto Locatelli (che era impegnato nella categoria mediana) e subentrano Rosario Triolo e Mattia Pasini, che ha concluso la sua carriera solamente pochi mesi fa.

Non cambierà, invece, la conduzione degli studi pre, e post gara, con Vera Spadini, mentre tra pit lane e paddock si muoveranno ancora una volta Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, coadiuvati da Alex De Angelis. Immancabile, ovviamente, l’appuntamento di Race Anatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano per il commento a mente fredda a poche ore dal Gran Premio.

