MotoGP, GP Qatar 2019: tutto confermato, si corre alle ore 18.00 italiane

Tanto tuono che (non) piovve. I piloti hanno spinto in tutti i modi, ma la Race Direction non ha cambiato idea: il Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP si correrà, come previsto, alle ore 18.00 italiane (le 20.00 di Losail). La riunione che si è conclusa da poco, come ha riportato Sky Sport, non ha sortito l’effetto sperato dai protagonisti, che speravano in un anticipo quantomeno di un’ora per evitare il rischio di umidità che, nel deserto qatariota, aumenta in maniera particolare con il calare della sera e rende l’asfalto complicato da affrontare.

Come ha spiegato il sito it.Motorsport.com, infatti, a Race Direction ha dovuto dire di no ai piloti per colpa degli accordi televisivi legati al programma di domenica. Magra soddisfazione, la promessa sulla possibilità di anticipare almeno la gara del prossimo anno alle ore 19.00. All’uscita dalla riunione, Marc Marquez ha voluto dire la sua: “Il problema è che qui cambia molto di giorno in giorno. Io correrei alle 19.00 e tutti i piloti hanno detto la loro opinione, ma non penso che cambierà qualcosa, perché ci hanno detto che abbiamo appena fatto il record della pista”. Anche il suo connazionale Joan Mir, ha aggiunto: “C’è stata una discussione legata all’umidità che aumenta alla sera. Se facciamo la gara alle 20.00 ci sarà più umidità, ma se la facessimo alle 19.00 potrebbe essere più pericoloso per le altre categorie. Bisogna pensarci bene”.

A questo punto tutto rimane invariato per quanto riguarda il Gran Premio di quest’anno. Alle ore 15.00 si inizierà con la Moto3, quindi alle ore 16.20 si passerà alla classe mediana, infine alle ore 18.00 italiane toccherà alla MotoGP.

Foto: Valerio Origo