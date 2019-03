MotoGP, GP Qatar 2019: programma, orari e tv. Il palinsesto su Sky e TV8

Il Mondiale MotoGP scatterà nel weekend dell’8-10 marzo con il GP del Qatar, ormai appunto classico d’apertura che si corre sotto i riflettori di Losail. Il campionato prevede lo svolgimento di ben 19 gare, si preannuncia una rassegna iridata particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo a tutti gli appassionati. Dopo l’esordio in Medio Oriente, il Circus si sposterà in America per gli appuntamenti negli USA e in Argentina prima di tornare in Europa con la consueta gara di Jerez (3-5 maggio).

GP d’Italia in programma il 2 giugno al Mugello, si entra in estate con le grandi classiche di Barcellona, Assen e Sachsenring prima della pausa di un mese. Si ritornerà in pista poi ad agosto a Brno prima di Austria, Gran Bretagna e l’appuntamento di Misano il 15 febbraio. Gran finale con il tour in Asia (4 gare in 5 settimane) e la conclusione a Valencia.

Sky è la casa della MotoGP, tutti i Gran Premi saranno trasmessi in diretta tv sui canali del network di Murdoch ma gli appassionati potranno godersi anche la diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 di sei gare: Mugello, Montmelò, Assen, Misano, Aragon, Valencia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le date del Mondiale MotoGP 2019.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2019: TUTTE LE DATE E IL PROGRAMMA

DATE GRAN PREMIO CITTÀ/CIRCUITO 8-10 marzo GP Qatar Losail 29-31 marzo GP Argentina Termas de Rio Hondo 12-14 aprile GP USA Austin 3-5 maggio GP Spagna Jerez 17-19 maggio GP Francia Le Mans 31 maggio – 2 giugno GP Italia Mugello 14-16 giugno GP Catalogna Barcellona 28-30 giugno GP Olanda Assen 5-7 luglio GP Germania Sachsenring 2-4 luglio GP Rep. Ceca Brno 9-11 agosto GP Austria Red Bull Ring 23-25 agosto GP Gran Bretagna Silverstone 13-15 settembre GP San Marino Misano Adriatico 20-22 settembre GP Aragon Aragon 4-6 ottobre GP Thailandia Buriram 18-20 ottobre GP Giappone Motegi 25-27 ottobre GP Australia Phillip Island 1-3 novembre GP Malesia Sepang 15-17 novembre GP Valencia Valencia

COME VEDERE IL MONDIALE MOTOGP IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutti i weekend di gara saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Sei gare saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8: Mugello, Montmelò, Assen, Misano, Aragon, Valencia.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per prove libere, qualifiche e gare di tutti i weekend.

Foto: Valerio Origo