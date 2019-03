Lazio-Roma in tv, a che ora inizia e su che canale vedere il derby. Il programma e lo streaming

Signore e signori, siamo giunti al derby della capitale! Tutto è pronto, infatti, allo Stadio Olimpico per l’attesissima stracittadina tra Lazio e Roma che, questa sera alle ore 20.30, metterà di fronte i biancocelesti di mister Simone Inzaghi ed i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Mai come in questa occasione si annuncia un duello quanto mai serrato ed imprevedibile, con le due rivali che stanno vivendo un momento particolare della loro annata.

Da una parte infatti, i padroni di casa, sono reduci dalla eliminazione in Europa League e da una serie notevole di infortuni, mentre la Roma deve già iniziare a pensare al match di ritorno contro il Porto che si giocherà mercoledì sera in Portogallo. Il derby, però, è sempre un derby, per cui tutte le attenzioni saranno sul manto erboso dell’Olimpico, per una partita che regalerà sicuramente spettacolo, intensità e grandi emozioni.

PROGRAMMA SERIE A 2018/19

ore 20.30 Lazio-Roma

IL MATCH IN TV

Il derby della capitale sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Acerbi Lazio Anton Ivanov Shutterstock.com