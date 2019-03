VIDEO F1, Test Barcellona 2019: luci e ombre per la Ferrari

A Barcellona si è conclusa anche la seconda finestra di Test F1, sono stati quattro giorni davvero molto intensi per scuderie e piloti che sul circuito catalano si sono messi alla prova per trovare la configurazione perfetta sulle varie monoposto in vista dell’inizio del Mondiale. Mancano sempre meno giorni al 17 marzo quando andrà in scena il GP d’Australia e al Montmelò abbiamo già iniziato a vedere cose molto interessanti, la Ferrari sembra essere in grandissima forma come hanno dimostrato Sebastian Vettel e Charles Leclerc anche se ci sono state un po’ di luci e un po’ di ombre all’interno del box del Cavallino Rampante.

I tempi fatti segnare dal tedesco e dal monegasco sono confortanti, il passo gara esibito ha subito ben impressionato ma non sono mancati i problemi di affidabilità: un cedimento strutturale, un guasto al sistema di raffreddamento, due stop in pista. Gli ingegneri dovranno analizzare attentamente i dati raccolti in modo da farsi trovare preparati in vista dell’esordio di Melbourne quando inizierà la lunga battaglia con la Mercedes per la conquista del titolo iridato.

TEST F1: FERRARI TRA LUCI E OMBRE





