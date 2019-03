MotoGP, GP Qatar 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Il giorno dell’esordio si avvicina. Domenica 10 marzo a Losail (Qatar) il Motomondiale 2019 riprenderà il proprio darsi. Le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP torneranno in scena per regalare tante emozioni agli appassionati di motori che da tempo attendevano il ritorno del campionato.

Nel corso dei test invernali si è avuto un assaggio di quel che sarà. La Yamaha di Valentino Rossi e di Maverick Vinales è apparsa in ripresa dopo i problemi delle ultime due stagioni nella massima cilindrata. I tecnici giapponesi hanno lavorato alacremente per trovare la quadra e, dunque, in vista dell’esordio iridato i due alfieri di Iwata sono da tenere in grande considerazione. Tuttavia bisognerà fare attenzione alla Ducati. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci godono di una moto molto ben bilanciata, che ha conservato la sua strepitosa potenza. Su un tracciato dalle caratteristiche “stop&go”, la GP19 potrebbe essere avvantaggiata e dunque il forlivese cercherà di concedere il bis dopo il trionfo del 2018.

In casa Honda la situazione è particolare. Marc Marquez e Jorge Lorenzo non sono al massimo della forma per alcune problematiche fisiche: il campione del mondo è reduce dall’operazione alla spalla e sta ancora recuperando mentre il maiorchino si sta rimettendo in sesto dopo la frattura allo scafoide del polso sinistro. Non sarà facile per loro quindi aspirare al successo.

Di seguito la programmazione del weekend di Losail (Qatar) che godrà della diretta televisiva esclusiva di Sky Sport e della differita di TV8. OA Sport vi terrà compagnia con le ormai abituali DIRETTE LIVE testuali.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdì 8 marzo

ore 11.50-12.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 12.45-13.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 16.10-16.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 17.05-16.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 18.00-18.45, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Sabato 9 marzo

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 10 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 12.40-13.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 13.10-13.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 15.00, Moto3, Gara, diretta

ore 16.20, Moto2, Gara, diretta

ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD (programmazione soggetta a variazioni)

Sabato 17 marzo

ore 19.00, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 marzo

ore 18.00, Moto3, Gara, differita

ore 19.15, Moto2, Gara, differita

ore 21.15, MotoGP, Gara, differita

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com