Porto-Roma, Ritorno Ottavi Champions League 2019: programma, orario e tv

Mercoledì 6 marzo (ore 21.00) si giocherà Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi si presenteranno allo Stadio Drago forti della vittoria per 2-1 ottenuta nel match d’andata giocato tre settimane fa allo Stadio Olimpico, un piccolo vantaggio che i capitolini dovranno cercare di sfruttare al massimo per qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Eusebio Di Francesco, dopo essere stati travolti dalla Lazio nel derby con un roboante 3-0, devono immediatamente rialzare la testa e non sono ammessi passi falsi in trasferta se vorranno proseguire la propria avventura nel torneo.

All’andata fu Zaniolo a trascinare i compagni alla vittoria con una micidiale doppietta, ora si attende la reazione di tutta la squadra nella tana dell’ostica compagine lusitana che vanta una grande esperienza e che di fronte al proprio pubblico è sempre in grado di fare la differenza. Servirà la Roma dei giorni migliori per sognare in grande e per chiudere la pratica, sarà fondamentale segnare un gol per mettere pressione ai padroni di casa e soprattutto bisognerà stare attenti in difesa perché subire una rete potrebbe essere letale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Porto Roma, ritorno degli ottavi di finale della Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Sky, diretta streaming su RaiPlay e Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PORTO-ROMA: DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 6 MARZO:

21.00 Porto-Roma

PORTO-ROMA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e su Sky.

Diretta streaming su Rai Play e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com