Rally Messico, Mondiale 2019: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana

Da giovedì 7 a domenica 10 marzo il Mondiale Rally 2019 si trasferisce in Sud America per il Rally del Messico 2019, terza tappa della stagione dopo le gare a Montecarlo e in Svezia. Prosegue la sfida iridata tra l’estone Ott Tanak, vincitore dell’ultima prova e leader della classifica generale, il francese Sebastien Ogier, sei volte campione del mondo WRC e trionfatore nel prologo di Montecarlo, ed il belga Thierry Neuville, secondo nel Mondiale e sul podio nelle prime due tappe. Il programma del Rally si apre giovedì 7 marzo con lo shakedown e si chiuderà domenica 10 con il power stage “Las Minas”, in cui verranno assegnati dei punti bonus fondamentali per la classifica iridata.

I diritti del Mondiale Rally appartengono a DAZN, che sarà fruibile anche dai clienti Mediaset Premium che per quelli di Sky (attraverso il decoder SkyQ). Il Rally del Messico sarà visibile, anche, in streaming web sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso.

PROGRAMMA COMPLETO RALLY MESSICO 2019

Date No. Stage name Distance 7 Marzo — Llano Grande [Shakedown] 5.31 km Leg 1 — 115.33 km 7 Marzo SS1 Street Stage GTO 1.14 km 8 Marzo SS2 El Chocolate 1 31.57 km SS3 Ortega 1 17.28 km SS4 Street Stage Léon 1 1.11 km SS5 El Chocolate 2 31.57 km SS6 Ortega 2 17.28 km SS7 Las Minas 1 10.72 km SS8 V-Power Shell Stage 1 2.33 km SS9 V-Power Shell Stage 2 2.33 km Leg 2 — 138.37 km 9 Marzo SS10 Guanajuatito 1 25.90 km SS11 Otates 1 32.27 km SS12 El Brinco 1 8.13 km SS13 Guanajuatito 2 25.90 km SS14 Otates 2 32.27 km SS15 El Brinco 2 8.13 km SS16 V-Power Shell Stage 3 2.33 km SS17 V-Power Shell Stage 4 2.33 km SS18 Street Stage Léon 2 1.11 km Leg 3 — 60.17 km 10 Marzo SS19 Alfaro 24.38 km SS20 Mesa Cuata 25.07 km SS21 Las Minas 2 [ Power stage 10.72 km

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI