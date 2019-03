MotoGP, GP Qatar 2019: numeri, statistiche e curiosità. Rossi a caccia del decimo titolo iridato, Quartararo il più giovane della griglia

Il Motomondiale 2019 sta per prendere il via con il Gran Premio del Qatar, prima tappa di una stagione che si chiuderà come di consueto il 17 novembre a Valencia dopo 19 weekend di gara. Si riparte dunque da Losail con un Andrea Dovizioso (Ducati) che proverà a bissare il successo della passata stagione per portare in parità il conto delle vittorie in classe regina in Qatar tra Italia (al momento a quota 5) e Spagna (in testa con 6).

I recordman di trionfi in MotoGP sul tracciato nel deserto qatariota sono Valentino Rossi e Casey Stoner a quota 4 vittorie a testa (con una striscia di sette primi posti di fila dal 2005 al 2011), mentre il primatista di successi in tutte le classi è lo spagnolo Jorge Lorenzo con sei affermazioni (una in 125 cc, due in 250 cc e tre in MotoGP). Nella griglia di partenza della MotoGP 2019, formata complessivamente da 22 piloti, sono presenti ben 11 Campioni del Mondo (tra tutte le classi) per un totale di 30 titoli iridati conquistati nel Motomondiale. Nella classe regina i più titolati (e gli unici ancora in attività ad aver alzato la corona iridata almeno una volta) sono Valentino Rossi con 7 successi davanti agli spagnoli della Honda Marc Marquez (5) e Jorge Lorenzo (3).

Per quanto riguarda invece le vittorie di tappa, sono 19 i corridori ad avere già almeno un’affermazione nel Motomondiale (gli unici a non essere ancora saliti sul gradino più alto del podio sono Petrucci, Syahrin e A.Espargaro) per un totale di 419 successi. Tra questi 19, solo in 8 hanno già nel palmares una vittoria in classe regina: Valentino Rossi (86), Jorge Lorenzo (47), Marc Marquez (44), Andrea Dovizioso (12), Maverick Viñales (5), Cal Crutchlow (3), Andrea Iannone e Jack Miller (una a testa). Una curiosità legata alle vittorie di questo gruppo di corridori risale alla stagione 2016, in cui si registrò il record di vincitori diversi in un’annata (9, di cui 8 consecutivi) grazie al contributo di ciascuno di loro (oltre all’ormai ritirato Dani Pedrosa).

In Qatar faranno il loro esordio nella massima cilindrata quattro debuttanti: Joan Mir, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo e Miguel Oliveira. Grazie all’ingresso del portoghese Oliveira saranno nove le Nazioni rappresentate sulla griglia della MotoGP, con la Spagna sempre in vetta a quota 8 piloti davanti a Italia (6) e Francia (2). Il più giovane in pista a Losail sarà il francese Quartararo a 20 anni e 63 giorni, con una differenza di due decadi nei confronti di un Valentino Rossi che prenderà il via alla sua 24^ stagione nel Motomondiale all’età di 40 anni e 22 giorni.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com