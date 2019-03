MotoGP, Claudio Domenicali: “Il duo Dovizioso-Petrucci funziona, hanno lavorato molto durante l’inverno”

Mentre la Corte d’Appello deve ancora decidere sul fato della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, qualcuno che rimane soddisfatto a prescindere dal verdetto c’è: si tratta di Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati. Dalle pagine spagnole di Marca, Domenicali ha rilasciato vari apprezzamenti nei confronti del duo composto da Dovizioso e Danilo Petrucci.

Queste le parole del bolognese: “Buon inizio di campionato, con il quale siamo felici di quest’avvio, ma è solo la prima corsa. Va molto bene, ma teniamo i piedi per terra e la testa bassa e continuiamo a lavorare“.

Su Marc Marquez: “E’ il Campione del Mondo, è fortissimo e ha una moto altrettanto forte. Per questo è il rivale numero uno, però sono tutti nostri avversari e per noi sono tutti uguali. Vincere, chiaramente, è qualcosa di bellissimo, è una sensazione fantastica e tutti amano vincere“.

Su Dovizioso-Petrucci: “Credo che Danilo non stesse bene con alcune cose, anche con la anteriore, ma ad ogni modo era veloce. E’ stato primo nel warm up e nelle altre sessioni. In generale, è stato veloce per tutta la gara. Il duo funziona. Hanno lavorato molto bene durante il fine settimana, ma ancor di più durante l’inverno. La squadra, in questo modo, ha più informazioni“.

Sulla moto: “Non so quale sia la migliore. La Honada ha lavorato molto bene. Ha una moto molto veloce. In ogni caso, abbiamo vinto noi. Vedremo nella prossima corsa“.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock