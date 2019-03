F1, Mondiale 2019: chi saranno i commentatori delle gare in tv su Sky e TV8. Confermati nel paddock Federica Masolin, Valsecchi e Villeneuve

Venerdì 15 marzo è ormai vicino e la stagione 2019 di Formula 1 si appresta finalmente ad entrare nel vivo con il primo weekend di gara in quel di Melbourne per il Gran Premio d’Australia. Il Campionato di quest’anno si preannuncia particolarmente interessante ed entusiasmante con diverse novità tra le line-up dei team ed una lotta per l’iride più che mai aperta tra Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Per quanto riguarda la copertura televisiva del Mondiale, Sky Sport si è assicurata i diritti dei 21 weekend di gara (di cui 16 live in esclusiva, gli altri 5 saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8) in calendario per la settima stagione consecutiva, dimostrandosi la vera casa dei motori per il 2019 (anche grazie alla novità della Superbike). I protagonisti che vi accompagneranno nel lungo percorso iridato sono confermati rispetto al 2018, con Carlo Vanzini (alla decima stagione da telecronista ufficiale di Sky per la F1) affiancato dal commentatore tecnico Marc Genè e dall’insider Roberto Chinchero in cabina di commento.

Matteo Bobbi sarà sempre collegato in diretta dalla Sky Sport Tech Room per spiegare al meglio le traiettorie di guida e i vari step evolutivi dei 10 team del circus. A fare da contorno alle telecronache delle varie sessioni del fine settimana motoristico, ci sarà anche quest’anno l’apprezzatissima Federica Masolin a condurre tutti gli approfondimenti insieme agli storici compagni di viaggio Davide Valsecchi e Jacques Villeneuve. Su TV8 andranno in onda le telecronache di Vanzini, mentre gli approfondimenti in studio saranno condotti da Davide Camicioli.

FOTOCATTAGNI