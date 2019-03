F1, Mondiale 2019: Sebastian Vettel, è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari

Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio con la Rossa non ha ancora portato all’apoteosi totale, la Mercedes si è rivelata imbattibile e l’assalto al Mondiale F1 è sempre sfumato.

Nella passata stagione tutto era incominciato per il meglio, poi i troppi errori del teutonico e l’evoluzione delle Frecce d’Argento nella seconda parte del campionato hanno spento ogni sogno di gloria: un film già visto anche nel 2017, dove Lewis Hamilton aveva messo il turbo giganteggiando da vero fuoriclasse. Nel 2015 e nel 2016 (addirittura zero vittorie) il mezzo si era purtroppo confermato inferiore rispetto alla corazzata che sta dominando l’era ibrida, e dunque si riparte nel prossimo weekend con nuove speranze: il GP d’Australia dovrà rappresentare l’inizio di un cammino che tutti sperano si possa concludere con la conquista di quel titolo piloti che manca addirittura dal 2007.

Questo è davvero l’anno della verità di Sebastian Vettel, il 31enne è a un autentico bivio della propria carriera: o vince con la Ferrari consacrandosi come campione oppure rischia di acquisire la nomea di pilota capace solo di imporsi quando la monoposto è nettamente superiore a quella degli avversari. Il teutonico è praticamente obbligato a vincere, non ha alternative in una stagione fondamentale anche per il suo futuro perché se dovesse fallire la missione ancora una volta potrebbe davvero lasciare la scuderia di Maranello. Sarà un Vettel contro tutti, motivato a dare il meglio di sé e desideroso di fare saltare il banco per portare la Ferrari in trionfo, ma l’ex pilota Red Bull è chiamato a una doppia sfida titanica.

Lewis Hamilton sembra essere in uno stato di forma eccezionale ed è inevitabilmente il grande favorito della vigilia: il Campione del Mondo punta al sesto sigillo e a bordo della Mercedes parte sempre in vantaggio. L’altra insidia viene direttamente dal compagno di squadra, il nuovo arrivato Charles Leclerc: il monegasco ha girato molto veloce nei test, è volitivo e ben predisposto, un talento dal potenziale infinito che potrebbe consacrarsi subito alla stagione del debutto sulla Ferrari. Vettel deve riconquistare la Rossa, dipende tutto da lui.

