Motocross, Mondiale MX2 2019: Jorge Prado il grande favorito per il bis, l’Italia punta su Cervellin

Il Mondiale MX2 che scatterà nel weekend del 2-3 marzo sembra avere un unico grande favorito della vigilia: lo spagnolo Jorge Prado, detentore del titolo determinato a difendere l’iride conquistato lo scorso anno. Il 17enne di Lugo si impose al termine della passata annata dopo un bel duello con il lettone Pauls Jonass passato alla categoria superiore e dunque l’iberico, che nel 2018 fu capace di vincere ben 12 Gran Premi (sette degli ultimi otto, con addirittura 12 sigilli nelle varie gare-2), non sembra avere grandissimi rivali.

L’alfiere della KTM dovrebbe temere in particolar modo il danese Thomas Kjer Olsen, terzo lo scorso anno e desideroso di lottare per un traguardo importante in sella alla sua Husqvarna. Difficile intravedere altri potenziali pretendenti allo scettro ma vanno assolutamente citati Ben Watson (Yamaha), Calvin Vlaanderen (Honda) e Henry Jacobi (Kawasaki) che in alcune tappe potrebbero dire la loro.

L’Italia si affiderà a Morgan Lesiardo (KTM) e a Michele Cervellin che con la sua Yamaha proverà a ricoprire il ruolo di outsider dopo il settimo posto in classifica generale raggiunto lo scorso anno. Il Mondiale MX2 prevede 19 tappe, in ogni occasione si disputeranno due manche: si incomincia nel fine settimana in Argentina, si concluderà a fine settembre a Hong Kong passando in Italia per ben tre appuntamenti.

Foto: Valerio Origo