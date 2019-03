F1 oggi, Test Barcellona 2019 (1° marzo): orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 A BARCELLONA DI OGGI (1° MARZO DALLE 9.00 ALLE 18.00)

Dopo migliaia di chilometri, centinaia di giri, e decine di set di gomme, vanno a concludersi i test riservati alla Formula Uno di Barcellona. Le scuderie ed i piloti avranno a disposizione le ultime otto ore per mettere le vetture sull’asfalto e definire i dettagli finali prima di concentrarsi solamente sull’avvio della stagione che avverrà nel weekend del 17 marzo in Australia.

Ferrari e Mercedes, dopo gli intoppi dei giorni scorsi, sfrutteranno al massimo questa ultima sessione, mentre la Red Bull continuerà a lavorare sul passo gara come ha sempre fatto, come la Renault. Vedremo, infine, se i team minori proseguiranno nella loro caccia al giro veloce per segnalarsi ai più alti livelli.

Il secondo venerdì dei test di Barcellona non avrà copertura televisiva, ma OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE dell’intera sessione: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dell’avvicinamento delle scuderie al Mondiale di F1 2019. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del day-8 di Test al Montmelò.

TEST F1 BARCELLONA: PROGRAMMA E ORARI DAY 8

Venerdì primo marzo

09.00-13.00 prima parte giornata

14.00-18.00 seconda parte giornata

TEST F1 BARCELLONA: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste diretta tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

