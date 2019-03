Motocross, GP Argentina MXGP 2019: Tony Cairoli inizia subito in salita, dovrà recuperare in gara dalla penultima posizione

E dopo una lunga attesa si ricomincia. Sarà Neuquén, città situata nell’Argentina centro-occidentale, ad essere teatro dell’esordio del Mondiale 2019 di motocross. I centauri dello sterrato, dopo una lunga fase di preparazione tra palestra e allenamenti in sella alle proprie moto, daranno libero sfogo al proprio talento per iniziare la loro avventura. Un percorso iridato lungo, lastricato di prove difficili, composto da 20 tappe, il cui primo atto è in terra sudamericana.

Nella classe regina, la MXGP, Antonio Cairoli ha un sogno: il decimo titolo iridato. Ci riproverà il pilota nativo di Patti, che l’anno passato ha dovuto subire l’onta della sconfitta. Per un vincente come lui, una cosa difficile da accettare. Ed è anche per questo che Tony, negli Internazionali d’Italia 2019, ha fatto vedere di avere tanta fame di successo. L’iride griffato da Jeffrey Herlings ha dato a Cairoli ulteriori stimoli ed eccolo pronto sulla sua KTM, pronto a gettare il cuore oltre l’ostacolo e sfidare tutto e tutti. Mancherà Herlings: il suo piede destro fratturato e poi operato nel corso della preparazione richiede più tempo del previsto. E quindi l’Olandese volante non ci sarà e non assisteremo alla replica di quel che fu l’anno scorso, quando i due misero in scena un confronto di altissimo profilo che seppe emozionare tutti gli appassionati.

L’avvio però per Tony non è stato dei migliori. Nel corso della Qualifying race la sua moto si è ammutolita improvvisamente, lasciandolo a piedi e concludendo in penultima posizione. Il successo è andato ad uno degli osservati speciali della stagione: il francese Romain Febvre. Il centauro transalpino della Yamaha ufficiale viene da una fase di preparazione piuttosto brillante, suggellata dal successo della “Lacapelle-Marival”, ultima corsa pre-season sul tracciato francese. Un rivale in più per il nostro portacolori al pari di Tim Gajser. Il pilota sloveno della Honda era in testa nella corsa di ieri, salvo poi cedere il passo per una scivolata ed una caduta che lo hanno fatto precipitare in nona piazza.

Ecco che servirà l’impresa a TC222 ma conoscendo il carattere determinato del siciliano niente è davvero impossibile. Appare, però, evidente che molto si deciderà al via. Se lo scatto di Cairoli dovesse essere premiante, allora il contesto di gara potrebbe ribaltarsi in proprio favore, visto che il tracciato argentino è gradito al centauro della KTM.

Foto: Pier Colombo