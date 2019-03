Motocross, GP Argentina MX2 2019: Thomas Kjer Olsen è il migliore nelle qualifiche davanti a Prado e Jacobi. Cervellin solo 15°

Il danese Thomas Kjer Olsen comincia con il piede giusto il campionato e si aggiudica la manche di qualifica del Gran Premio d’Argentina, prima tappa del Mondiale MX2 2019. Il pilota dell’Husqvarna si conferma uno dei principali pretendenti al titolo iridato della seconda categoria del Motocross, regolando al termine di una run molto combattuta il campione in carica Jorge Prado e il tedesco Henry Jacobi.

Lo spagnolo della KTM ha provato ad andarsene nelle prime tornate ma non è riuscito a seminare Olsen e Jacobi (Kawasaki), i quali hanno cominciato a duellare a partire dal settimo giro sino alla bandiera a scacchi per conquistare la vittoria. Alla fine Olsen ha avuto la meglio con 2″2 di margine sull’iberico Jorge Prado e con 3″5 sul tedesco Henry Jacobi, mentre il resto della concorrenza ha pagato dei distacchi abissali nei confronti del gruppo di testa.

Quarta piazza a 18″ dal leader per il britannico Ben Watson (Yamaha), mentre l’olandese Calvin Vlaanderen ha chiuso le qualifiche in quinta piazza a più di 26″ dalla testa della gara. Non un buon inizio per l’unico italiano al via, Michele Cervellin, il quale è rimasto attardato in partenza con la sua Yamaha ed è riuscito a risalire solo fino ad una modesta 15ma piazza a quasi 50″ di ritardo dal vincitore della manche. Domani si comincerà a fare maledettamente sul serio con le prime due manche ufficiali di gara della stagione, che assegneranno i primi 50 punti del Mondiale MX2.

GP ARGENTINA MX2 2019: RISULTATI CLASSIFICA E GRIGLIA DI PARTENZA

Foto: Valerio Origo