Moto2, GP Qatar 2019: prove libere 3. Jorge Martin davanti a tutti, Baldassarri sesto. Marini costretto al Q1

Jorge Martin ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 valide per il GP del Qatar 2019, tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo della Red Bull KTM ha stampato un interessante 1:59.596 sul circuito di Losail spazzato da un forte vento e ha preceduto di 43 millesimi il tedesco Marcel Schroetter, alfiere della Dynavolt Intact GP che aveva giganteggiato nella FP1 e che sembra avere il miglior passo in vista della gara. Il migliore italiano è Lorenzo Baldassarri, sesto a 0.264 dal leader ma il pilota della Flexbox HP 40 chiude con il miglior tempo nella classifica combinata in virtù della zampata piazzata ieri nella FP2 (1:58.635).

Terzo posto mattutino per Alex Marquez che ha chiuso a 99 millesimi dal connazionale, a seguire poi Vierge e Lowes a poco più di due decimi. Luca Marini si è dovuto accontentare della decima posizione (a 0.539) ma il fratello di Valentino Rossi, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, non ha guadagnato l’accesso diretto alla Q2 in vista del pomeriggio riservato alle qualifiche. Andrea Locatelli 12esimo a sei decimi ma ammesso alla Q2 proprio come Enea Bastiani (oggi 19esimo a un secondo). Dovranno passare dalla Q1 gli altri italiani: Di Giannantonio (14esimo a 0.805), Bulega (20esimo a 1.146), Bezzecchi (26esimo a 1.764) e Manzi (27esimo a 1.765).

CLASSIFICA TEMPI FP3 MOTO2 GP QATAR 2019:

1 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 276.2 1’59.596

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.5 1’59.639 0.043 / 0.043

3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 282.5 1’59.695 0.099 / 0.056

4 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.0 1’59.815 0.219 / 0.120

5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.9 1’59.856 0.260 / 0.041

6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 282.5 1’59.860 0.264 / 0.004

7 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 281.9 1’59.879 0.283 / 0.019

8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 282.5 1’59.889 0.293 / 0.010

9 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 285.2 2’00.078 0.482 / 0.189

10 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 283.2 2’00.135 0.539 / 0.057

11 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 278.2 2’00.167 0.571 / 0.032

12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 281.0 2’00.196 0.600 / 0.029

13 9 Jorge NAVARRO SPA +Ego Speed Up Speed Up 273.9 2’00.341 0.745 / 0.145

14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA +Ego Speed Up Speed Up 278.4 2’00.401 0.805 / 0.060

15 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 280.0 2’00.445 0.849 / 0.044

16 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 278.3 2’00.502 0.906 / 0.057

17 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 278.3 2’00.598 1.002 / 0.096

18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 283.8 2’00.622 1.026 / 0.024

19 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.8 2’00.666 1.070 / 0.044

20 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 287.1 2’00.742 1.146 / 0.076

21 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 285.7 2’00.826 1.230 / 0.084

22 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 276.2 2’00.854 1.258 / 0.028

23 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 276.5 2’00.947 1.351 / 0.093

24 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 274.9 2’01.010 1.414 / 0.063

25 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 282.1 2’01.110 1.514 / 0.100

26 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 284.8 2’01.360 1.764 / 0.250

27 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 275.3 2’01.361 1.765 / 0.001

28 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 283.6 2’01.538 1.942 / 0.177

29 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 273.1 2’01.600 2.004 / 0.062

30 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.6 2’01.732 2.136 / 0.132

31 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.3 2’02.358 2.762 / 0.626

32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team

FOTOCATTAGNI